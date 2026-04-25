Liga Mx | Partidos de la jornada 17 este sábado

Este sábado continúa la actividad de la jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, la última de la temporada regular, y de los seis partidos que se llevarán a cabo, cuatro de ellos serán transmitidos por televisión abierta.

En juego está el liderato del campeonato, el campeonato de goleo y la clasificación a Liguilla de varios equipos.

En el estadio Hidalgo, Pachuca y Pumas se enfrentarán en un partido sumamente atractivo en la lucha por ver quién se queda con el segundo lugar, o en el caso de los universitarios, incluso el liderato, aunque para eso tendrían que ganar y esperar resultados en el duelo de Chivas. A la misma hora, en Nuevo León, André-Pierre Gignac jugará su último partido de temporada regular con Tigres en el Volcán frente al Mazatlán.

Más tarde, Toluca recibe al León en el Nemesio Diez con el objetivo de sumar tres puntos que los dejen por encima del Cruz Azul en la tabla. Unos minutos después, Chivas será anfitrión de los Xolos de Tijuana en un partido donde tendrán que ganar para asegurar el primer lugar de la competencia.

Dos equipos ya eliminados, Juárez y Atlético de San Luis, se miden en la frontera, mientras que América recibe al Atlas en el estadio Banorte; si los Diablos no vencen a la Fiera y las Águilas ganan su partido, los superan en la tabla de posiciones.

A continuación, les presentamos los horarios y canales para ver en vivo cada partido.



¿Cuándo y dónde ver en vivo la jornada 17 de la Liga MX?

Pachuca vs Pumas

· Hora: 17:00 horas

· Transmisión: FOX

Tigres vs Mazatlán

· Hora: 17:00 horas

· Transmisión: Azteca 7 y FOX

Toluca vs León

· Hora: 19:05 horas

· Transmisión: Azteca 7 y FOX

Chivas vs Tijuana

· Hora: 19:07 horas

· Transmisión: Prime Video

Juárez FC vs Atlético de San Luis

· Hora: 21:00 horas

· Transmisión: Azteca 7 y FOX

América vs Atlas

· Hora: 21:10 horas

· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX





