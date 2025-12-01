Liga MX | Definen días y horarios de semifinales del Apertura 2025
El pasado fin de semana se disputaron los duelos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX y con ellos se definieron los equipos semifinalistas.
Este lunes se confirmaron los días y horarios para las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX:
IDA
Monterrey vs Toluca
Fecha: Miércoles 3 de diciembre
Hora: 21:10
Estadio: BBVA
Cruz Azul vs Tigres
Fecha: Miércoles 3 de diciembre
Hora: 19:00
Estadio: Olímpico Universitario
VUELTA
Toluca vs Monterrey
Fecha: Sábado 6 de diciembre
Hora: 19:00
Estadio: Nemesio Diez
Tigres vs Cruz Azul
Fecha: Sábado 6 de diciembre
Hora: 21:10
Estadio: Universitario.
