ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

Liga MX | Definen días y horarios de semifinales del Apertura 2025

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 12:51 p.m.
A
Liga MX | Definen días y horarios de semifinales del Apertura 2025

El pasado fin de semana se disputaron los duelos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX y con ellos se definieron los equipos semifinalistas.
Este lunes se confirmaron los días y horarios para las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX: 



IDA
Monterrey vs Toluca
Fecha: Miércoles 3 de diciembre
Hora: 21:10
Estadio: BBVA

Cruz Azul vs Tigres
Fecha: Miércoles 3 de diciembre
Hora: 19:00
Estadio: Olímpico Universitario

VUELTA
Toluca vs Monterrey
Fecha: Sábado 6 de diciembre
Hora: 19:00
Estadio: Nemesio Diez

Tigres vs Cruz Azul
Fecha: Sábado 6 de diciembre
Hora: 21:10
Estadio: Universitario.

