Liga MX | Definen días y horarios de semifinales del Apertura 2025

El pasado fin de semana se disputaron los duelos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX y con ellos se definieron los equipos semifinalistas.

Este lunes se confirmaron los días y horarios para las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX:

IDAMonterrey vs TolucaFecha: Miércoles 3 de diciembreHora: 21:10Estadio: BBVACruz Azul vs TigresFecha: Miércoles 3 de diciembreHora: 19:00Estadio: Olímpico UniversitarioVUELTAToluca vs MonterreyFecha: Sábado 6 de diciembreHora: 19:00Estadio: Nemesio DiezTigres vs Cruz AzulFecha: Sábado 6 de diciembreHora: 21:10Estadio: Universitario.