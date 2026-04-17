Liga MX: Horarios y canales de los partidos de este viernes

La Fase Regular del Clausura 2026 está cada vez más cerca de finalizar, por lo que cada partido adquiere mayor valor para los 18 clubes de la Liga MX.

La Liguilla está a la vuelta de la esquina y solamente quedan disponibles cuatro boletos que se podrían definir en la Jornada 15 o la 16 del actual torneo.

Las Chivas, el Cruz Azul, el Pachuca y los Pumas ya tienen asegurada su presencia en la Fiesta Grande.

Aunque, la Máquina todavía tiene que cumplir con la Regla de Menores para poder ganarse, de manera oficial, su cupo entre los ocho mejores clasificados del torneo.

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Los otros cuatro espacios serán repartidos entre el Toluca, los Tigres, el América, el Atlas, el León y el Tijuana.

Mientras que el FC Juárez, el Necaxa, el Monterrey, el Atlético San Luis y el Querétaro tienen menos posibilidades de clasificar, pero no pierden la esperanza.

Por su parte, el Puebla y el Mazatlán FC, matemáticamente, aún no están eliminados, pero eso podría cambiar en esta nueva fecha del certamen.

El Santos es el único de los 18 equipos del futbol mexicano que ya tiene que ponerse a pensar en el Apertura 2026.

Con la Liguilla tan cerca de comenzar, cada institución tiene la necesidad de ya no dejar escapar puntos; cada victoria es todavía más valiosa.

Por tal motivo, en este inicio de la Jornada 15, los cuatro conjuntos que se presentan este viernes 17 de abril saldrán con la firme convicción de quedarse con el triunfo.

La escuadra potosina se juega sus últimas cartas para estar en la Fiesta Grande, por lo que debe ganarle al Club Universidad Nacional.

Los del Pedregal tienen la meta de permanecer dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general, así que no pueden dejar unidades en el camino.

Los Cañoneros tratarán de cerrar su etapa en Primera División de la mejor manera posible.

Mientras que los Gallos Blancos lucharán por tener esperanzas de avanzar hasta las últimas jornadas.

Todo está listo para que hoy ruede el balón y comience una nueva jornada del Clausura 2026.

Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Liga MX HOY

Atlético San Luis vs Pumas

Fecha: Viernes 17 de abril

Hora: 19:00

Estadio: Libertad Financiera

Transmisión: ESPN/Disney+ Premium/ViX Premium

Mazatlán FC vs Querétaro

Fecha: Viernes 17 de abril

Hora: 19:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One/Tubi