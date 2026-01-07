Lionel Messi aspira a tener su propio club de fútbol

BUENOS AIRES (AP) — Lionel Messi preferiría convertirse en propietario de un club en lugar de ser técnico cuando deje de ser jugador, afirmó el astro argentino.

En octubre, Messi firmó una extensión de contrato por tres años con el Inter Miami que lo ataría con el actual campeón de la MLS hasta la temporada 2028. Messi cumplirá 39 años el próximo junio, en medio de la Copa del Mundo que se espera dispute con la campeona defensora Argentina.

"Técnico la verdad que no me veo, mánager me gusta, pero si te tengo que decir una de las tres me gustaría ser el propietario", manifestó Messi al canal de streaming Luzu TV en una entrevista grabada en diciembre que se emitió el martes por la noche.

"Me gustaría poder tener mi propio club, poder hacerlo crecer, arrancar desde abajo y poderle dar la oportunidad a los chicos, a la gente de que crezcan y hacer un club importante", sostuvo. "Si tengo que elegir por donde eso es lo que más me llamaría".

Messi, quien llevó a Argentina al título en el Mundial de Qatar 2022, ya es copropietario del Deportivo LSM, equipo de cuarta división de Uruguay, que es co-propiedad de Luis Suárez, su compañero de equipo en Inter Miami

"Invité a mi amigo para que se una al proyecto y sigamos compartiendo nuestra visión de fútbol y de trabajo", dijo Suárez en un video difundido en mayo pasado junto a Messi

Messi, ocho veces ganador del Balón, también tiene una futura participación minoritaria en la propiedad de Inter Miami, incluida en su contrato.

Messi obtuvo la Bota de Oro de la MLS esta temporada tras anotar 29 goles, cinco más que Denis Bouanga del LAFC y Sam Surridge de Nashville. También aportó 19 asistencias, y sus 48 contribuciones totales de gol quedaron a una de igualar el récord de la liga establecido por Carlos Vela en 2019.

Messi también se convirtió en el primer jugador en ganar premios MVP consecutivos en la historia de la MLS.

En la entrevista Messi se refirió al periodo en el que se alejó de la Albiceleste tras perder tres finales consecutivas entre 2014 y 2016.

"Me arrepentí muchísimo porque veía los partidos de la selección y me quería morir. Menos mal que pude volver", indicó.

Volvió y, aparte del Mundial 2022, atrapó títulos sucesivos de la Copa América en 2021 y 2024.

"Dios me regalo mucho más de lo que yo pensaba. Cuando parecía que ya era imposible llegar a los trofeos con la selección de Argentina que era lo que más deseaba y me faltaba llegó la Copa América y dije por lo menos ya gané algo con la selección y después llegó lo de Qatar", destacó Messi.

"Por eso un poco lo que muchas veces se habló la seña que le hice al palco, a la familia que podemos estar tranquilos que ya hicimos todo", agregó. "Todo lo que venga es de arriba y más que agradecido por todo lo que me tocó vivir y conseguir. Soy un agradecido totalmente".