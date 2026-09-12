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Lista Copa del Mundo de Tiro con Arco

Por El Universal

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Lista Copa del Mundo de Tiro con Arco
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Saltillo dio una muestra de que está listo para recibir a la élite mundial del tiro con arco. A unas horas del arranque de la Final de la Copa del Mundo, la capital de Coahuila se convirtió en el punto de encuentro de los mejores exponentes de la disciplina, quienes fueron recibidos con una ceremonia que combinó tradición, cultura y espectáculo en el corazón de la ciudad.

      La histórica Plaza de Armas fue el escenario elegido para presentar oficialmente el evento que pondrá fin a la temporada de World Archery y que reunirá a algunos de los atletas más destacados del planeta. Ante cientos de asistentes, autoridades, deportistas y aficionados pudieron disfrutar de una noche especial que confirmó la importancia de México como una de las principales sedes internacionales para este deporte.

      Con una producción llena de música, luces y expresiones culturales de la región, Saltillo ofreció una cálida bienvenida a los competidores que buscarán la gloria durante el fin de semana.

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