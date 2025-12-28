Liverpool suma su cuarto triunfo

Una cuarta victoria consecutiva se sumó para el Liverpool y otra señal de que el alemán Florian Wirtz se está adaptando a la máxima categoría de Inglaterra.

Wirtz anotó su primer gol en la Premier desde que se unió al campeón defensor procedente del Bayer Leverkusen en el verano, y resultó ser decisivo contra los Wolves.

Wirtz duplicó la ventaja del Liverpool antes del descanso después de que el neerlandés Ryan Gravenberch abriera el marcador en Anfield, pero los Wolves redujeron la diferencia a través de el uruguayo Santiago Bueno tras la reanudación.

"Tenía confianza en que anotaría algún día, pero por supuesto quería empezar antes a marcar y asistir. Fue así y tengo que aceptarlo. Solo sabía que llegaría e intenté seguir adelante", señaló Wirtz.

Tras ver cómo su defensa del título se desmoronaba entre septiembre y noviembre, el Liverpool encadena ahora una racha de siete juegos invicto.

Los Wolves atraviesan una racha muy distinta. Tras 18 jornadas de la temporada, el club de las Midlands ha establecido un nuevo mínimo en la era de la Liga Premier, superando el récord que compartía con el Sheffield United por el inicio de campaña más largo sin victorias.