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Dallas está dentro. Diez equipos ya están fuera. Y 19 disputan las siete plazas restantes para los cuartos de final de la Copa NBA.

Prepárense para un Black Friday salvaje.

La fase de grupos del torneo de media temporada de la NBA termina el viernes con 11 partidos — y es probable que 10 de ellos influyan, al menos en parte, en decidir qué equipos avanzan a la ronda de eliminación directa que comienza la próxima semana.

Los Mavericks son el único equipo que llega al último día de la fase de grupos conociendo su destino; ya aseguraron el título del Grupo A del Oeste.

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Casi con seguridad entrarán en juego los criterios de desempate. En este orden, son: récord en enfrentamientos directos, diferencia de puntos, total de puntos anotados, récord previo de temporada regular y, si a esas alturas nada lo resuelve, la NBA recurriría a un sorteo aleatorio.

POSICIONES DE LA COPA

— Este Grupo A: Orlando 3-1, Toronto 2-1, Detroit 2-1, Brooklyn 1-2, Milwaukee 0-3.

— Este Grupo B: Philadelphia 2-1, Miami 2-1, Cleveland 2-2, Indiana 1-2, New York 1-2.

— Este Grupo C: Boston 3-0, Atlanta 2-1, Washington 2-2, Chicago 2-2, Charlotte 0-4.

— Oeste Grupo A: Dallas 3-0, Denver 2-1, Houston 2-2, Phoenix 1-2, Utah 0-3.

— Oeste Grupo B: Minnesota 3-0, Memphis 2-1, Oklahoma City 2-2, LA Clippers 1-2, New Orleans 0-3.

— Oeste Grupo C: San Antonio 2-1, Portland 2-1, Golden State 2-1, LA Lakers 2-1, Sacramento 0-4.

QUIÉNES ESTÁN DENTRO Y QUIÉNES ESTÁN FUERA

Dentro: Esto es fácil. Dallas.

Fuera: Milwaukee, Chicago, Charlotte, Houston, Phoenix, Utah, Oklahoma City, LA Clippers, New Orleans, Sacramento.

En la pelea: Todos los demás, aunque algunos equipos necesitan mucha — MUCHÍSIMA — ayuda para conseguir un puesto de comodín.

DESGLOSE DE LOS PARTIDOS DEL VIERNES

— Miami en Nueva York: Los Knicks ganaron la Copa la temporada pasada (y también el trofeo Larry O´Brien en junio), y aún tienen una oportunidad de avanzar con una victoria. Ningún equipo ha llegado a la fase de eliminación directa con marca de 2-2. Eso podría cambiar.

— Milwaukee en Detroit: Una victoria pondría a los Pistons empatados con Orlando con marca de 3-1 por el liderato del grupo. El criterio de desempate, por enfrentamientos directos, favorece a los Pistons.

— Filadelfia en Indiana: Los 76ers ganan el Este Grupo B con una victoria. Si Indy gana, existe la posibilidad de un empate quíntuple en 2-2 en ese grupo. ¡Caos!

— Brooklyn en Toronto: El escenario ideal de los Raptors podría ser vencer a los Nets y que Detroit derrote a los Bucks.

— Atlanta en Boston: El ganador asegura el liderato del Este Grupo A. Si los Celtics pierden y el margen es relativamente razonable, muy posiblemente terminarían como comodín.

— Memphis en Minnesota: Otro partido por el campeonato divisional, con el ganador asegurando el Oeste Grupo B.

— Dallas en Phoenix: Los Mavs están dentro, los Suns están fuera. Dallas podría unirse a un pequeño grupo de equipos con marca de 4-0 en la fase de grupos (10 lo lograron en las primeras tres ediciones de este evento; hasta tres equipos podrían hacerlo este año).

— Lakers en San Antonio: Como si Luka Doncic contra Victor Wembanyama no fuera suficiente atractivo. Los Lakers ganan el Oeste Grupo C con una victoria y un triunfo de Portland; los Spurs se coronan en el Oeste Grupo C con triunfo propio y de Golden State.

— Denver en Utah: Los Nuggets necesitan ganar por un margen considerable para tener una buena oportunidad de quedarse con el comodín del Oeste.

— Golden State en Portland: El perdedor queda eliminado y el ganador estará pendiente de los marcadores para ver qué más ocurrió.

— Nueva Orleans en LA Clippers: Ambos equipos están eliminados de la contienda por la Copa.

¿Podría avanzar un equipo con 2-2?

Por primera vez, sí. Tal vez.

De los 24 equipos en cuartos de final en los primeros tres años, 10 tuvieron marca de 4-0 en la fase de grupos, y los otros 14 terminaron 3-1. (Otros ocho equipos con 3-1 no clasificaron).

Hubo 27 equipos que terminaron 2-2 en la fase de grupos; ninguno avanzó. Eso podría cambiar el viernes, especialmente si el Este Grupo B se convierte en un embotellamiento.

Y antes de este año, 31 equipos terminaron 0-4 en la fase de grupos. Sacramento y Charlotte se unieron a ese club este año; más podrían ganarse esa dudosa distinción el viernes.