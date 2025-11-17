logo pulso
Los invitados hasta el momento al Mundial

Por AP

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Los invitados hasta el momento al Mundial

El torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026 y la final se llevará a cabo el 19 de julio. Los tres países anfitriones tienen su presencia asegurada.

Un total de 43 equipos obtienen sus boletos mediante eliminatorias en sus continentes. Otros dos asegurarán sus plazas en los repechajes intercontinentales que contarán con seis equipos y están programados para marzo de 2026 en México.

LOS QUE YA ESTÁN:

Naciones anfitrionas: Estados Unidos, México, Canadá. Se llevaron tres de las seis plazas directas de la CONCACAF.

Sudamérica: Argentina (se clasificó el 25 de marzo); Brasil y Ecuador (10 de junio); Uruguay, Colombia y Paraguay (4 de septiembre).

Europa: Inglaterra (14 de octubre), Francia (13 de noviembre), Croacia (14 de noviembre), Portugal (16 de noviembre).

   África: Marruecos (5 de septiembre); Túnez (8 de septiembre); Egipto (8 de octubre); Argelia (9 de octubre); Ghana (12 de octubre); Cabo Verde (13 de octubre); Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil (14 de octubre).

   Asia: Australia (10 de junio), Japón (20 de marzo), Irán (25 de marzo), Jordania, Corea del Sur, y Uzbekistán (5 de junio), Qatar y Arabia Saudí (14 de octubre).

   Oceanía: Nueva Zelanda (24 de marzo).

