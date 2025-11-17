Habrá L1 para 50 años más: Brugada

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la reapertura de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio de la Línea 1 del Metro. Destacó que con estas obras, “tenemos un Metro para otros 50 años más”.

“La renovación de la Línea 1 tuvo como objetivo que renováramos la vida útil de esta línea. Y ahora tenemos un Metro para otros 50 años más y no es lo único, sino que vienen otras renovaciones de la Línea 3 del Metro, que pronto vamos a informar y vamos a avanzar”, dijo.

Las obras en la Línea Rosa, a cargo del consorcio chino CRRC Zhuzhou Locomotive, comenzaron el 11 de julio de 2022 y se tenía previsto concluirlas en agosto de 2023; sin embargo, el proceso de entrega se dio por tramos en cuatro periodos.

Brugada precisó que estos trabajos tuvieron una inversión de 37 mil millones de pesos, pues se renovaron las 20 estaciones, se construyeron muros, mamparas, plafones, escaleras, torniquetes de acceso, taquillas, entre otros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señaló que la estación Observatorio se convierte en el nodo de conectividad más importante de la zona metropolitana, pues se conectará al poniente con el oriente, desde Toluca con la llegada del Tren Interurbano, hasta Chalco, al conectarse con el Trolebús Elevado.