Los JCC-2026 llegan a su fin

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Santo Domingo.- Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 bajaron el telón este sábado con una ceremonia que convirtió el cierre deportivo en un homenaje a quienes hicieron posible la

cita regional.

La Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, en el Centro Olímpico de la capital dominicana, acogió el acto de clausura, con el que concluyeron dos semanas de competencias que reunieron a unos 6.200 deportistas de 37 países participantes.

La despedida estuvo dedicada a atletas, entrenadores, oficiales, voluntarios y colaboradores, cuya participación fue reconocida por la organización como parte fundamental del desarrollo de los Juegos. El momento musical más esperado estuvo a cargo del cantautor dominicano Juan Luis Guerra, quien interpretó, junto al coro "Más que Vencedores", el tema "Canto a la Patria", que el multipremiado cantante donó al Estado dominicano en 2006.

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La participación de Guerra representó también el broche artístico de una competición que durante 16 días reunió en distintos escenarios deportivos a representantes de Centroamérica y el Caribe. Con la despedida de las delegaciones se cerró oficialmente una edición que comenzó el 24 de julio y que contó con competencias en 40 deportes y 53 disciplinas, con 3,244 medallas en disputa, la mayor cantidad en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

ESTRELLAS CON

BRILLO INDIVIDUAL

A nivel individual se destacaron los nadadores mexicanos Celia Pulido, con ocho medallas de oro, y Paulo Strehlke, con cuatro del mismo metal.

Por su parte, las dominicanas Marileidy Paulino y Liranyi Alonso -quien obtuvo 4 medallas de oro- también dejaron huella gracias a sus récords regionales en los 400 y 100 metros del atletismo, sellados bajo el apoyo de su público en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo.

También la mexicana Beatriz Briones, quien obtuvo cinco medallas de oro en canotaje de velocidad, y su compatriota de natación artística María Arellano, quien consiguió el mismo número de preseas de oro en su deporte, realizaron actuaciones remarcables.