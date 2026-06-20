Los Yankees vencen a Rojos
Cam Schlittler poncha a 13 en 6 entradas, un récord personal
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NUEVA YORK.- Cam Schlittler ponchó a 13 en seis dominantes innings para su primer juego de doble dígito de ponches en la temporada regular, y los Yankees de Nueva York vencieron la noche del viernes por 5-0 a los Rojos
de Cincinnati.
Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón solitario y Ben Rice disparó un cuadrangular de tres carreras en el segundo inning ante Rhett Lowder (3-4), mientras los Yankees ganaron por décima vez en 15 juegos desde que perdieron a Aaron Judge por una fractura en la costilla derecha. Anthony Volpe añadió un sencillo productor de carrera en los innings finales.
Schlittler (8-3) consiguió cinco ponches con su recta de cuatro costuras, que promedió 97,9 mph. Sumó cuatro ponches tanto con cutters como con sinkers.
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Se convirtió en el lanzador más joven de los Yankees en ponchar a 13 sin otorgar una base por bolas. Tiró 66 de 96 lanzamientos en zona de strike y consiguió su décimo ponche cuando el venezolanonEugenio Suárez hizo swing a un sinker de 99,1 mph para cerrar el cuarto inning.
Tres relevistas completaron un juego de cuatro hits, mientras los Rojos se poncharon 17 veces en total.
Lowder permitió cuatro carreras y seis hits en 5 1/3 innings.
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