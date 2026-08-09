M. Pedrero y Ademir Vázquez destacaron en el NRHA Potosí

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Arena Potosí fue escenario de una intensa segunda jornada del NRHA Potosí International Reining Cup, competencia ecuestre que reunió a destacados jinetes en cinco categorías: Prime Time Open, Limited Open, Rookie Profesional, Non Pro e Intermediate Non Pro.

Durante la jornada, el nivel competitivo quedó de manifiesto con actuaciones sobresalientes, entre las que destacaron las de Mariano Pedrero y José Vázquez, quienes dominaron sus respectivas categorías y consiguieron múltiples posiciones de privilegio.

En la categoría Prime Time Open, el multicampeón Mariano Pedrero tuvo una actuación dominante al conquistar el campeonato y el subcampeonato. El primer lugar lo obtuvo montando a "Payaso Rojo Gunner", con una rutina que recibió una calificación de 218 puntos.

El segundo puesto también correspondió a Pedrero, quien sobre los lomos de "Ima Payaso Whiz" consiguió una puntuación de 210 unidades, confirmando su experiencia y calidad dentro de esta disciplina ecuestre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Limited Open, el campeonato de la edición 2026 fue para Ademir Rodríguez, quien alcanzó 210 puntos con su ejemplar "Juices Better Half". El subcampeonato correspondió a Roberto Suárez, quien obtuvo 209 unidades montando a "RS Luckie Tune". En esta categoría participaron un total de 26 binomios. Ademir Rodríguez volvió a subir a lo más alto del podio en la categoría Rookie Profesional, donde se proclamó campeón nuevamente con "Juices Better Half", logrando una puntuación de 212 puntos.

El segundo lugar fue para Luis Huerta Rodríguez, quien consiguió un score de 208.5 unidades en su presentación con "MMB IC You". Por su parte, la categoría Non Pro tuvo como campeón a José Vázquez, quien realizó una destacada actuación con "SLJ Corazón Valiente" para obtener una calificación de 219 puntos.

El subcampeonato fue para Aldo Ramón, quien consiguió 216.5 puntos montando a "Ara Harley Moonstone", en una competencia de alto nivel entre los binomios participantes. José Vázquez también fue el gran protagonista de la categoría Intermediate Non Pro, al conseguir un contundente dominio del podio y quedarse con el primer, segundo y tercer lugar.

El campeonato lo obtuvo nuevamente con "SLJ Corazón Valiente", alcanzando 219 puntos. El segundo puesto fue para el propio Vázquez con "Bring The Thunder", con una puntuación de 213 unidades, mientras que el tercer sitio lo consiguió con "SLJ Voodoo Juice", al registrar 212 puntos.