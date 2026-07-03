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Man United tira la toalla por Morita

Descarta fichar al joven futbolista por su elevado precio tras el Mundial

Por El Universal

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Man United tira la toalla por Morita
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      México.- Gilberto Mora se ha convertido en una de las grandes revelaciones mexicanas de la Copa del Mundo. El juvenil de Xolos de Tijuana, que con apenas 17 años ya es un habitual en las alineaciones de Javier Aguirre, ha aprovechado cada oportunidad para demostrar su talento y consolidarse como una pieza clave en el funcionamiento del Tricolor.

      Tras su destacada actuación ante Ecuador, encuentro en el que abandonó la cancha del Estadio Ciudad de México entre aplausos, volvió a surgir la incógnita sobre cuál será el siguiente paso en la carrera del mediocampista una vez que concluya el Mundial y alcance la mayoría de edad.

      Sin embargo, uno de los clubes más importantes de la Premier League habría decidido apartarse de la carrera por el mexicano. La razón no estaría relacionada con dudas sobre sus condiciones futbolísticas, sino con el valor de mercado que podría alcanzar después de su irrupción en la justa mundialista.

      De acuerdo con información publicada por el diario británico Mirror, el Manchester United optó por frenar su interés en Mora luego de analizar el costo que implicaría su incorporación. El conjunto de Old Trafford siguió al futbolista durante un largo periodo, pero considera que la operación podría encarecerse significativamente.

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      Pese a ello, el panorama para el joven talento está lejos de complicarse. El reporte señala que otros gigantes de la Premier League mantienen vivo su interés, destacando al Manchester City y al Chelsea como los equipos que actualmente encabezan la disputa por hacerse con los servicios de una de las mayores promesas del futbol mexicano.

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