Manchester United continúa sin ganar

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
El Manchester United sigue buscando su primera victoria de la temporada en la Liga Premier después de desperdiciar la ventaja para empatar el domingo 1-1 en Fulham.

United buscaba construir sobre su alentador desempeño en la derrota ante el Arsenal en la jornada inaugural el fin de semana pasado y perdió la oportunidad de tomar la delantera en la primera mitad cuando Bruno Fernandes lanzó un penal por encima del travesaño momentos después de tropezar con el árbitro.

El United necesitó un autogol del delantero del Fulham Rodrigo Muniz, quien desvió un cabezazo en un tiro de esquina de Leny Yoro del United, para irse arriba a los 58 minutos.

El equipo de Ruben Amorim no pudo mantener la ventaja ya que el suplente Emile Smith Rowe empujó un centro de Alex Iwobi para el empate al 73.

Esto significa que ningún jugador del United ha marcado esta temporada tras un verano en el que el club gastó alrededor de 200 millones de libras (270 millones de dólares) en renovar su ataque con las incorporaciones de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, quien ingresó de cambio por segundo partido consecutivo.

