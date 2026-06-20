Marruecos triunfa con dificultad

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FOXBORO.- A Ismael Saibari le bastaron apenas 21 minutos para encontrar el fondo de las redes para Marruecos en su debut en el Mundial.

Necesito de poco más de un minuto para hacerse presente en el marcador en su segunda presentación.

Saibari mandó el balón al fondo de las redes cuando apenas habían transcurrido 72 segundos y Marruecos venció el viernes 1-0 a Escocia en el Mundial para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa por segundo torneo consecutivo.

"Queríamos los tres puntos y los conseguimos", señaló el técnico de Marruecos Mohamed Ouahbi.

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La circulación de balón de Marruecos tomó a Escocia por sorpresa en los primeros minutos.

Saibari le ganó la espalda a dos defensores escoceses y Brahim Díaz le envió un preciso servicio. El delantero de 25 años controló el balón y sacó un potente disparo al ángulo superior izquierdo, muy lejos del alcance del guardameta Angus Gunn.

Marruecos, que alcanzó las semifinales en Qatar 2022, empató 1-1 con Brasil en su debut en el Grupo C gracias al gol de Saibari. Escocia, que no ha superado la fase de grupos en ocho participaciones anteriores, derrotó a Haití 1-0 en su primer partido.

Escocia fue superada el viernes 12-6 en disparos y tuvo claras dificultades para generar ocasiones ante la defensa de Marruecos.

El resultado, sin embargo, no afectó la confianza del técnico de Escocia, Steve Clarke.

"Les hicimos partido", dijo Clarke. "Estamos seguros de que podemos competir a este nivel".

Marruecos estuvo cerca de ampliar la ventaja a los 52 minutos, cuando Gunn apenas alcanzó a desviar un cabezazo de Bilal El Khannouss luego de un tiro de esquina de Achraf Hakimi.

Escocia tuvo una oportunidad en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando Andy Robertson envió un centro hacia John McGinn, quien no logró empujar el balón cerca del segundo palo.

Mientras Escocia buscaba desesperadamente el empate en los minutos finales, Marruecos tuvo un par de buenas ocasiones para ampliar la ventaja, pero los remates salieron desviados en ambas oportunidades.

"Para ser sincero, creo que el resultado no corresponde al rendimiento", dijo el mediocampista de Escocia, Lewis Ferguson. "Les plantamos cara. Así que hay aspectos positivos en ambos encuentros que sin duda podemos llevarnos para el último partido".