Martinoli dice que "Chicharito" le hizo perder dinero

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- Una de las imágenes del Apertura 2025 será, sin duda alguna, la falla de Javier "Chicharito" Hernández, atacante de Chivas, quien tuvo la posibilidad de darle al equipo rojiblanco el pase a las semifinales.

El exjugador del Real Madrid tomó el balón en una de las últimas jugadas del partido ante Cruz Azul y mandó su disparo muy desviado del arco celeste, desatando las burlas en redes sociales y la molestia de Christian Martinoli.

Luego de la eliminación de Guadalajara, el narrador estelar de TV Azteca compartió que la falla de Hernández le hizo perder una gran cantidad de dinero al perder una apuesta.

En conversación con Luis García, Martinoli recordó sus pronósticos para la fase final del torneo mexicano, recalcando que ese error del delantero le costó 160 mil pesos, causando las burlas de su compañero en la televisora.

"Por cierto, por el penal de Hernández, doctor, no me gané 160 bolas, porque si usted se acuerda, la semana pasada dije: "pasa Monterrey, pasa Tigres, pasa "Chorizo Power" y pasa el Deportivo Guadalajara. Me quedé a cinco minutos y cuatro metros, doctor, de ganarme 160 varos", recalcó el comunicador.

Luego de ese momento, Chicharito Hernández no ha compartido nada en sus redes sociales, plataformas que utilizaba para transmitir mensajes a los aficionados tras cada juego, mismo que fue el último con la camiseta de Chivas.