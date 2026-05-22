Matías Almeyda dirigirá a Rayados

México.- En su regreso al futbol mexicano, Matías Almeyda dirigirá a los Rayados de Monterrey con la mirada puesta en el próximo Apertura 2026. El técnico argentino firmó un contrato de dos años, según informó la escuadra regiomontana a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Mientras Pumas y Cruz Azul se preparan para definir quién será el campeón del Clausura 2026, Monterrey quedó eliminado desde abril, mes en el que terminó la fase regular del torneo. La "Pandilla" culminó en el treceavo lugar de la tabla con un saldo de nueve derrotas, cinco victorias y tres empates. Un duro golpe después de que, en el Apertura 2025, fueron semifinalistas.

"Matías y su cuerpo técnico se integrarán al equipo en los próximos días y comenzarán la preparación rumbo al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX", adelantó la directiva.

En el pasado, el "Pelado" dirigió a Chivas, por lo que ésta será su segunda etapa en el futbol mexicano. Ocho años después de que, en el 2018, se despidió de los rojiblancos con cinco títulos en las vitrinas: Clausura 2017 en la Liga MX, Apertura 2015 y Clausura 2017 en la Copa MX, Supercopa MX en el 2016 y la Copa de Campeones de la Concacaf en el 2018.

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Hazañas que Monterrey reconoció, además de su trayectoria en el balompié de Argentina y Estados Unidos, sumado a su paso por España y Grecia en el Viejo Continente.

"Con su liderazgo, el entrenador buscará llevar a Rayados a competir al más alto nivel y lograr los máximos resultados deportivos que espera y merece nuestra afición", concluyó el comunicado.