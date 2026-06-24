Máx Gutiérrez, a retomar el camino

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El piloto Max Gutiérrez, del auto número 23 del equipo Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, afrontará con optimismo la sexta fecha de la temporada 2026 de NASCAR México Series, que se disputará los próximos 26 y 27 de junio en el Óvalo EcoCentro de Querétaro, con el objetivo de recuperar posiciones en el campeonato general.

Previo a esta competencia, Gutiérrez ocupa el séptimo lugar del estado del campeonato, por lo que buscará sumar una importante cantidad de puntos que le permitan regresar a los primeros puestos de la clasificación antes del inicio del Chase, la fase final de la temporada.

Para este compromiso, el equipo contará con un auto completamente nuevo, luego de que la unidad utilizada en la fecha anterior sufriera severos daños, situación que obligó a un intenso trabajo por parte de los mecánicos e ingenieros para llegar en las mejores condiciones al fin de semana de competencia.

El Óvalo EcoCentro representa uno de los mayores retos del calendario de NASCAR México Series debido a la variedad de curvas que presenta su trazado, lo que exige una puesta a punto precisa de los vehículos. En este escenario, Max Gutiérrez ya cuenta con experiencia, luego de finalizar en el quinto y séptimo lugar durante las dos carreras disputadas en este circuito a lo largo de la temporada 2025.

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"Llegamos a una fecha que sabemos será un buen parteaguas para nosotros buscando en todo momento el repunte dentro del campeonato. Para eso hay que realizar un excelente papel tanto en entrenamientos como en carrera. Para este fin de semana el auto #23 será nuevo debido a que quedó muy dañado en la carrera pasada y eso ahora nos pone a trabajar el doble, pues hay que realizar ajustes. Es importante aprovechar paso a paso cada minuto de entrenamiento. Agradezco a mi equipo el trabajo realizado estas semanas para quedar al cien por ciento y así poder continuar con nuestra meta en esta temporada; podemos hacerlo y vamos a hacerlo", comentó Gutiérrez.

La actividad para el equipo Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis iniciará el viernes 26 de junio con dos sesiones de prácticas programadas de 14:30 a 15:30 horas y de 16:30 a 17:30 horas. Para el sábado 27 de junio se celebrará la sesión de calificación individual de tres vueltas entre las 11:00 y las 12:20 horas. Los diez pilotos más rápidos avanzarán a una ronda final en la que se disputará la pole position.

La carrera principal arrancará ese mismo sábado a las 15:40 horas y estará pactada a 140 vueltas, con un stage programado en el giro 65 y un tiempo máximo de competencia de 100 minutos, en una prueba que será clave para las aspiraciones de Max Gutiérrez en la lucha por el campeonato.