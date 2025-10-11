Max Gutiérrez, por su pase a la final

La fecha 13 de la temporada NASCAR México Series 2025, a disputarse el próximo 19 de octubre en el Óvalo Aguascalientes, será decisiva en la lucha por el campeonato, pues definirá a los cuatro finalistas que avanzarán a la contienda por el título nacional. Entre los siete pilotos que buscan su boleto a la gran final se encuentra el potosino Max Gutiérrez, representante de Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis, quien llega ubicado en el tercer lugar del clasificatorio.

Luego de una complicada carrera en la anterior fecha celebrada en San Luis Potosí, donde los contactos en pista afectaron su desempeño, Gutiérrez logró rescatar puntos valiosos que lo mantienen en zona de clasificación. Con ello, el piloto del auto #23 Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis encara la semifinal con confianza y la determinación de salir victorioso en el denominado “Gigante de México”.

“Llegamos a San Luis con el objetivo de ganar. Entrenamos buscando el mejor set para calificación y carrera, y todo marchaba perfecto, logramos la pole. Lamentablemente, en carrera sufrimos un contacto mientras esperábamos la carga de combustible en pits, lo que desalineó el auto y dobló el brazo de dirección. El equipo trabajó rápido para repararlo y, aunque perdimos giros, logramos terminar en la vuelta del líder. Ese resultado me mantiene en el top tres del Play Off previo al corte. Ahora vamos con todo a Aguascalientes para buscar el pase a la gran final”, declaró Max Gutiérrez.

Por su parte, su coequipero Rubén García Jr., al mando del auto #88 Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Mobil 1, llega en el octavo lugar general, ya sin posibilidades matemáticas de disputar el título, pero con la mira puesta en lograr una victoria en Aguascalientes que consolide un cierre positivo para su equipo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Me hubiera gustado llegar a Aguascalientes peleando el título, pero no fue posible. Aun así, vamos con la meta de ganar en este óvalo que tanto nos gusta. Seguimos sumando y queremos cerrar fuertes la temporada. Aunque actualmente soy octavo, cuando se restablezcan los puntos de los pilotos fuera del Play Off podré mejorar posición. Queremos terminar lo más arriba posible”, señaló García Jr.

La tabla de clasificación del Play Off Nascar México previo al corte se encuentra encabezada por Alex de Alba con 1141 puntos, seguido por Julio Rejón (1138), Max Gutiérrez (1120), Eloy Sebastián (1119), Germán Quiroga (1117), Abraham Calderón (1099) y Xavi Razo (1098). Detrás de ellos, completando el top ten, se ubican Rubén García Jr. (415), Rubén Rovelo (405) y Enrique Baca (359).