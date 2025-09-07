Max Verstappen domina el Gran Premio de Italia

MONZA, Italia (AP) — Max Verstappen reclamó una victoria dominante en el Gran Premio de Italia el domingo, por delante de los contendientes al título y compañeros de equipo de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

Fue la primera victoria de Verstappen desde mayo, y solo la tercera de la temporada, en un espectacular fin de semana en Monza para el cuatro veces campeón del mundo, quien tuvo la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula Uno el sábado para reclamar la pole.

"¡Eso fue increíble chicos! Bien hecho a todos", dijo Verstappen por radio del equipo. "Lo ejecutamos realmente bien. Qué fin de semana increíble. Podemos estar realmente orgullosos de eso".

Norris fue segundo, casi 20 segundos detrás de Verstappen, reduciendo la diferencia con Piastri en la carrera por el título a 31 puntos. Había comenzado el día a 34 unidades del piloto australiano, quien no estaba contento después de que se le ordenara dejar pasar a su compañero de equipo hacia el final de la carrera.

El cambio se produjo después de que Norris tuviera una parada en boxes lenta, lo que pareció poner sus posibilidades de título en mayor peligro cuando salió detrás de su compañero de equipo, pero McLaren ordenó a Piastri dejar pasar al piloto británico, lo cual hizo a pesar de quejarse sobre la decisión por la radio del equipo.

Charles Leclerc de Ferrari y Lewis Hamilton tuvieron actuaciones sólidas en la carrera de casa del equipo. Animado por los apasionados tifosi vestidos de rojo, Leclerc terminó cuarto mientras que Hamilton avanzó a través del campo al inicio para cruzar la línea en sexto lugar, después de comenzar desde el décimo puesto tras una penalización de cinco lugares en la parrilla.

Norris estaba desesperado por recuperarse de un desastroso GP de los Países Bajos cuando se vio obligado a retirarse por un inusual problema con el motor. Comenzando desde el segundo lugar en Monza, se enfrentó con Verstappen desde el inicio y fue forzado a salir al césped en la primera curva.

"Siempre sé que va a ser una buena pelea con Max y lo fue", dijo Norris. "Uno de esos fines de semana donde somos un poco más lentos pero una buena pelea y lo disfruté".

A Verstappen se le dijo que devolviera el lugar y lo hizo debidamente, pero el piloto de Red Bull reclamó el liderato al inicio de la vuelta cuatro, pasando a Norris en la curva uno. Desde allí, fue casi una procesión hacia la victoria para Verstappen. Se encontró brevemente detrás de los McLaren después de parar en boxes en la vuelta 38, pero retomó el liderato cuando Piastri entró a pits en la vuelta 46, seguido por Norris una vuelta más tarde.