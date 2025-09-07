Doblete de CR7 ante Armenia

MANCHESTER.- El empeño de Cristiano Ronaldo por disputar un sexto Mundial, una cantidad récord, comenzó el sábado de manera habitual: rubricó dos goles y Portugal inició su campaña de las eliminatorias con una aplastante victoria 5-0 sobre Armenia.

Los tantos de Cristiano extendieron a 140 su récord como el máximo goleador en el fútbol internacional masculino y confirmaron su inquebrantable para seguir estableciendo más hitos antes de que su ilustre carrera llegue a su fin.

El astro de 40 años firmó recientemente un nuevo contrato con el club saudí Al Nassr y llevó a Portugal a la consagración en la Liga de Naciones de la UEFA este verano boreal. La Copa del Mundo es el único gran trofeo que se le escapa, dejándolo detrás de su gran rival Lionel Messi, quien se coronó con Argentina en 2022.

El próximo año probablemente sería la última oportunidad de Cristiano para proclamarse campeón del mundo cuando el torneo se celebre en Estados Unidos, Canadá y México. Al igual que él, Messi también estaría jugando en su sexto Mundial, lo que los distingue de cualquier otro jugador, con una serie de nombres que han aparecido en cinco.

Cristiano anotó a los 21 y 46 minutos en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan.