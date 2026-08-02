Mejía, optimista con el trabajo con ADSL

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El director técnico del Atlético de San Luis, Diego Mejía, aseguró que su equipo va por el camino correcto pese al empate sin goles frente a Xolos de Tijuana en la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, al destacar el funcionamiento colectivo mostrado por los potosinos y la identidad futbolística que busca consolidar.

En conferencia de prensa, el estratega afirmó que el dominio del balón no representa un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para generar resultados, y reconoció que el planteamiento defensivo del conjunto fronterizo complicó el desarrollo del encuentro.

"La posesión no es el objetivo del equipo, la posesión es el medio para obtener los resultados. Nunca me había enfrentado a una línea de siete defensivos y no quise romper el partido porque hubiera sido entrar en el juego que ellos querían", explicó.

Mejía elogió el desempeño de sus jugadores al considerar que controlaron el desarrollo del partido durante la mayor parte del encuentro y que únicamente faltó contundencia para reflejar el dominio en el marcador.

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"Estoy súper orgulloso del equipo porque siempre tuvimos el partido donde lo quisimos, lo dominamos, tuvimos nuestras oportunidades y sufrimos muy pocas contragolpes. Desafortunadamente no pudimos meter un gol, pero vamos por el camino correcto", señaló.

"Sin duda necesitábamos sumar más puntos, pero el equipo está donde yo quiero que esté en este momento. Estamos muy cerca de dar ese paso para empezar a conseguir los resultados. El mensaje es claro para toda la liga: San Luis juega en serio y va en serio", afirmó.

Mejía destacó además el potencial de varios futbolistas jóvenes que han comenzado a tener mayor participación, señalando que el plantel cuenta con jugadores con un amplio margen de crecimiento y que el club representa una oportunidad importante para desarrollar su talento.

Finalmente, Diego Mejía adelantó que jugadores como Juan Pablo Domínguez y Benjamín Galdames ya trabajan para incorporarse plenamente al grupo, mientras que Joao Pedro continúa con su proceso de recuperación, por lo que espera contar con el plantel completo durante la participación del equipo en la Leagues Cup.