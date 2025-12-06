logo pulso
Messi da primer campeonato de MLS Cup al Inter Miami

Por El Universal

Diciembre 06, 2025 04:34 p.m.
A
Messi da primer campeonato de MLS Cup al Inter Miami

Lionel Messi lo logró. El argentino llegó a la MLS para revolucionar el futbol estadounidense y en dos años lo logró. Hoy, tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps, el Inter Miami se consagró campeón de la MLS Cup por primera vez en su historia gracias a una actuación sublime de la "Pulga".
Con apenas cinco años de existencia, el equipo de David Beckham, encabezado por el ganador de ocho Balones de Oro, ganó su primer título en la mayor competencia de Estados Unidos.
Con goles de Rodrigo De Paul, Tadeo Allende y un autogol de Édier Ocampo, las Garzas levantaron el trofeo de campeón. Lionel Messi, fue autor de dos asistencias en los dos últimos goles.
Esta es la primera vez que un campeón del mundo gana el campeonato de la MLS. En este caso, los ganadores son Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo De Paul. Además, los españoles pondrán punto final a sus exitosas carreras con un nuevo trofeo.
Por parte de Lionel Messi, este es su título número 47 en su carrera, consolidándose como el futbolista más ganador de la historia.
TODOS LOS TÍTULOS DE LIONEL MESSI
Selección Argentina:
· Mundial Sub-20 (1): 2005
· Medalla Oro Juegos Olímpicos (1): Pekín 2008
· Copa América (2): 2021 y 2024
· Finalissima (1): 2022
· Mundial de Fútbol (1): 2022
Barcelona:
· Champions League (4): 2005/06 - 2008/09 - 2010/11 - 2014/15
· LaLiga de España (10): 2004/05 - 2005/06 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2012/13 - 2014/15 - 2015/16 - 2017/18 - 2018/19
· Copa del Rey (7): 2008/09 - 2011/12 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2020/21
· Mundial de Clubes (3): 2009 - 2011 - 2015
· Supercopa de Europa (3): 2009/10 - 2011/12 - 2015/16
· Supercopa de España (8): 2005/06 - 2006/07 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2013/14 - 2016/17 - 2018/19
PSG
· Ligue 1 (2): 2021/22 - 2022/23
· Supercopa de Francia (1): 2022/23
Inter Miami:
· Leagues Cup (1): 2023
· Supporters' Shield (1): 2024
· MLS Cup (1): 2025

