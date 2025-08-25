México conquista la Cal Ripken Sub 8

México.- La Selección Mexicana de Beisbol Infantil sumó un enorme logro al coronarse, tras un largo torneo, como campeona de la Cal Ripken World Series Babe Ruth League U-8, al vencer a su similar de Estados Unidos.

El equipo azteca, conformado por 12 niños, se plantó con seguridad para quedarse con el primer sitio y el reconocimiento de los seguidores.

Con el respaldo incondicional de sus familias, México tuvo grandes momentos en el diamante, destacando la participación de Milán Zazueta, quien consiguió diez ponches.

La labor de Zazueta fue acompañada por sus compañeros, quienes lograron una gran participación que permitió una amplia ventaja y un contundente 10-2 contra Cherry Hill, NJ.

El equipo mexicano estuvo integrado por siete niños de Culiacán, uno de Mazatlán, dos de Tijuana y dos más de Ensenada, dejando tras su participación un merecido reconocimiento por parte de los asistentes.