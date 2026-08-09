México domina los JCC por 3ra. edición

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Santo Domingo.- México se consagró este sábado en Santo Domingo como campeón absoluto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe e impuso un logro sin antecedentes, pues su hegemonía en el medallero general ha prevalecido por tercera edición seguida, esta vez con una cosecha de 407 medallas, de estas, 167 doradas.

Celia Pulido, de 23 años, se consagró como la reina de los JCC Santo Domingo 2026 al ganar 11 medallas (8 de oro, 1 de plata y 2 de bronce) y romper tres récords regionales.

Durante 5 jornadas, la nadadora subió al podio en cada sesión por su protagonismo en finales individuales y de relevos.

La natación deparó a México 39 metales: 22 dorados, 12 plateados y 5 de bronce.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La delegación mexicana, con 646 deportistas (322 hombres y 324 mujeres), dominó la edición 25 del certamen acogida por la capital dominicana con 407 metales: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce.

La cosecha obtenida entre el 24 de julio y este 8 de agosto supera el desempeño en las anteriores dos ediciones.

Hace cuatro años, en San Salvador, los mexicanos se alzaron con 353 preseas, 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce. Y en Barranquilla 2018, los 341 metales fueron producto de 132 de oro, 118 de plata y 91 de bronce.

Con su desempeño en los JCC Santo Domingo 2026 el país del norte miró por el retrovisor, y sin grandes presiones, a las otras 36 delegaciones. Colombia aseguró el segundo puesto del medallero general con una producción de 266 medallas (91 de oro, 98 de plata y 77 de bronce) y Cuba completó ese podio simbólico con 155 en total (51-48-56).

La delegación de Venezuela se hizo con 49 oros, 70 plateadas y 97 de bronce para un botín total de 216 medallas.

La representación anfitriona aseguró el quinto puesto con una cosecha de 46-37-67 para un total de 150. Y Puerto Rico se quedó con el sexto con un global de 124 (34-35-55).

El primer país centroamericano en el medallero final de los JCC fue Guatemala, en el séptimo puesto, con 94 (18-32-44). Y le siguió Panamá desde el octavo con 24 (8-8-8).

Centro Caribe Sports no ha proclamado la sede oficial para los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 2030. Caracas es la única ciudad candidata formal, pero el proceso sigue en marcha.