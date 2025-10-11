México enfrenta a Colombia en la primera Fecha FIFA de octubre

La Selección Mexicana disputa el primer encuentro de esta Fecha FIFA, ante una complicada Selección de Colombia que aparenta ser una dura prueba para el equipo que dirige Javier Aguirre.

Los Cafetaleros son el primer rival de la Conmebol que enfrentará el Vasco en esta tercera etapa al frente del Tricolor. El duelo será en el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys de la NFL.

Para el equipo nacional, comienza la recta final en este 2025. El martes se medirá a la Selección de Ecuador y en noviembre se medirá a sus similares de Uruguay (Torreón) y Paraguay (San Antonio, Texas).

Sin jugadores como Raúl Jiménez, Edson Álvarez o el lesionado Rodrigo Huescas, México se medirá a jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz o Richard Ríos. Aguirre suma apenas tres derrotas al frente de la Selección.

"Desde que nos juntamos con la gente de la Federación para retomar Selección, con boleto en la mano, he querido rivales de talla mundial, escenarios en los que los jugadores no estén cómodos, someterlos a procesos de presión", declaró el Vasco previo al choque ante Colombia.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Colombia?

· Fecha: Sábado 11 de octubre

· Horario: 19:00

· Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN