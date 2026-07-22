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México entra al Top 10 del ranking FIFA

Por El Universal

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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México entra al Top 10 del ranking FIFA
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      México.- Pocas horas después de la conclusión de la Copa del Mundo 2026, un torneo que dejó emociones de principio a fin a lo largo de 104 partidos y que culminó con España levantando su segundo título mundial, la FIFA dio a conocer la actualización de su ranking de selecciones nacionales.

      En la nueva clasificación, México, uno de los tres países anfitriones de la justa, fue uno de los grandes protagonistas. A pesar de quedar eliminado en los octavos de final tras caer ante Inglaterra, el combinado nacional logró dar un importante salto y colocarse entre las diez mejores selecciones del planeta.

      De acuerdo con la actualización del organismo, el equipo dirigido por Rafael Márquez ocupa ahora la décima posición del ranking FIFA, superando a representativos de gran tradición como Colombia, Alemania, Croacia, Italia y Estados Unidos.

      La cima de la clasificación le pertenece ahora a España, que gracias a la conquista del Mundial desbancó a Argentina del primer lugar. El podio lo completan Francia e Inglaterra, que conservaron posiciones privilegiadas tras su destacada participación en el torneo. Por su parte, Brasil escaló hasta el quinto puesto.

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      Una de las mayores sorpresas de la clasificación es Marruecos, selección que volvió a confirmar su crecimiento internacional y se ubicó como la sexta mejor del mundo. El grupo de las diez mejores selecciones lo completan Portugal, Bélgica y Países Bajos, consolidando una élite dominada por representantes europeos y con la presencia de México como una de las notas más destacadas de la actualización.

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