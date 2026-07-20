Selección femenil de México se concentra para enfrentar a Haití en Texas

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- La Selección Nacional de México Femenil concentra sus esfuerzos en la fase definitiva para asegurar su boleto directo hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

México define partido decisivo rumbo a Mundial Brasil 2027

La escuadra dirigida por el estratega Pedro López encara el compromiso decisivo el sábado 28 de noviembre de 2026, fecha en la que mide fuerzas ante el representativo de Haití en el Texas Health Mansfield Stadium, ubicado en Texas, Estados Unidos.

Este duelo, correspondiente a los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf, dictamina el pase directo a la justa mundialista, obligando al cuerpo técnico a consolidar un plantel que conjuga experiencia en el circuito local e internacional.

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Convocatoria oficial y perfil de jugadoras para Mundial Brasil 2027

De acuerdo con los estatutos de competencia publicados por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), este torneo funciona como el filtro principal de la región para determinar a las selecciones que asisten al certamen global. Ante este escenario, el estratega español estructura una convocatoria base con jugadoras que registran una actividad constante y destacada en sus respectivos clubes.

Para analizar la conformación de la plantilla que busca la hazaña en territorio estadounidense, el registro de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FMF) detalla la lista de las jugadoras seleccionadas junto a sus clubes de origen:

- Porteras: El arco queda resguardado por Esthefanny Barreras (Pachuca), Blanca Félix (Guadalajara) e Itzel Velasco (América), guardametas que mantienen la regularidad dentro de la liga profesional mexicana.

- Defensas: La línea baja presenta solidez con elementos de jerarquía como Kimberly Rodríguez (América), Nicolette Hernández (América) y Rebeca Bernal (Washington Spirit, National Women's Soccer League).

- Mediocampistas: La creación de juego y la recuperación en el medio campo recae en el talento de Jacqueline Ovalle (Orlando Pride), Alexia Delgado (América), Karla Nieto (Pachuca) y Fátima Servín (Monterrey).

- Delanteras: La cuota goleadora de la ofensiva se respalda con la presencia de la experimentada Charlyn Corral (Pachuca), acompañada por Scarlett Camberos (América), Kiana Palacios (América) y Diana Ordóñez (Tigres UANL).

Los datos históricos del organismo rector del balompié internacional (FIFA) reafirman que la preparación de estos perfiles resulta fundamental, debido a que el nivel competitivo del torneo continental exige la máxima resistencia física y táctica para inscribir el nombre de México en la máxima fiesta del fútbol femenil.