logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Fotogalería

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Selección femenil de México se concentra para enfrentar a Haití en Texas

La selección femenil de México se prepara para el partido decisivo contra Haití que definirá su pase al Mundial Brasil 2027.

Por El Universal

Julio 20, 2026 08:44 p.m.
A
Selección femenil de México se concentra para enfrentar a Haití en Texas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- La Selección Nacional de México Femenil concentra sus esfuerzos en la fase definitiva para asegurar su boleto directo hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

      México define partido decisivo rumbo a Mundial Brasil 2027

      La escuadra dirigida por el estratega Pedro López encara el compromiso decisivo el sábado 28 de noviembre de 2026, fecha en la que mide fuerzas ante el representativo de Haití en el Texas Health Mansfield Stadium, ubicado en Texas, Estados Unidos.

      Este duelo, correspondiente a los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf, dictamina el pase directo a la justa mundialista, obligando al cuerpo técnico a consolidar un plantel que conjuga experiencia en el circuito local e internacional.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Convocatoria oficial y perfil de jugadoras para Mundial Brasil 2027

      De acuerdo con los estatutos de competencia publicados por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), este torneo funciona como el filtro principal de la región para determinar a las selecciones que asisten al certamen global. Ante este escenario, el estratega español estructura una convocatoria base con jugadoras que registran una actividad constante y destacada en sus respectivos clubes.

      Para analizar la conformación de la plantilla que busca la hazaña en territorio estadounidense, el registro de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FMF) detalla la lista de las jugadoras seleccionadas junto a sus clubes de origen:

      - Porteras: El arco queda resguardado por Esthefanny Barreras (Pachuca), Blanca Félix (Guadalajara) e Itzel Velasco (América), guardametas que mantienen la regularidad dentro de la liga profesional mexicana.

      - Defensas: La línea baja presenta solidez con elementos de jerarquía como Kimberly Rodríguez (América), Nicolette Hernández (América) y Rebeca Bernal (Washington Spirit, National Women's Soccer League).

      - Mediocampistas: La creación de juego y la recuperación en el medio campo recae en el talento de Jacqueline Ovalle (Orlando Pride), Alexia Delgado (América), Karla Nieto (Pachuca) y Fátima Servín (Monterrey).

      - Delanteras: La cuota goleadora de la ofensiva se respalda con la presencia de la experimentada Charlyn Corral (Pachuca), acompañada por Scarlett Camberos (América), Kiana Palacios (América) y Diana Ordóñez (Tigres UANL).

      Los datos históricos del organismo rector del balompié internacional (FIFA) reafirman que la preparación de estos perfiles resulta fundamental, debido a que el nivel competitivo del torneo continental exige la máxima resistencia física y táctica para inscribir el nombre de México en la máxima fiesta del fútbol femenil.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Selección femenil de México se concentra para enfrentar a Haití en Texas
      Selección femenil de México se concentra para enfrentar a Haití en Texas

      Selección femenil de México se concentra para enfrentar a Haití en Texas

      SLP

      El Universal

      La selección femenil de México se prepara para el partido decisivo contra Haití que definirá su pase al Mundial Brasil 2027.

      María José Alcalá destaca respeto y colaboración entre COM y CONADE
      María José Alcalá destaca respeto y colaboración entre COM y CONADE

      María José Alcalá destaca respeto y colaboración entre COM y CONADE

      SLP

      El Universal

      Más de 600 atletas mexicanos viajarán a Santo Domingo con confianza en el apoyo institucional.

      Sheinbaum encabeza abanderamiento de México para Juegos Centroamericanos
      Sheinbaum encabeza abanderamiento de México para Juegos Centroamericanos

      Sheinbaum encabeza abanderamiento de México para Juegos Centroamericanos

      SLP

      El Universal

      CONADE garantiza recursos y apoyo multidisciplinario para los deportistas que representarán a México.

      Mensajes revelan presión del equipo legal en tratamiento de Maradona
      Mensajes revelan presión del equipo legal en tratamiento de Maradona

      Mensajes revelan presión del equipo legal en tratamiento de Maradona

      SLP

      EFE

      Siete médicos imputados por homicidio simple en juicio por muerte de Diego Maradona.