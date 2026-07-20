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Sheinbaum encabeza abanderamiento de México para Juegos Centroamericanos

CONADE garantiza recursos y apoyo multidisciplinario para los deportistas que representarán a México.

Por El Universal

Julio 20, 2026 07:25 p.m.
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Sheinbaum encabeza abanderamiento de México para Juegos Centroamericanos
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- En el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, un centenar de atletas mexicanos se dio cita para vivir su abanderamiento de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la presidenta de México fue la encargada de realizar este protocolo.

      Sheinbaum impulsa el abanderamiento y envía mensaje a deportistas

      Con la presencia de Rommel Pacheco, director de la CONADE, y de María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), la titular del Poder Ejecutivo lanzó un mensaje inspirador para los deportistas mexicanos que viajarán a República Dominicana con grandes ilusiones.

      "Representar a México es algo único. Cada vez que inicien su competencia, piensen en México, en los mexicanos y en las mexicanas. En este pueblo grandioso, resistente, trabajador que siempre sale adelante. Las mexicanas y los mexicanos, digo yo, tenemos al menos cuatro amores: el amor a nuestra familia; el amor al prójimo, porque somos solidarios y fraternos; el amor a la naturaleza, que nos caracteriza; y un amor muy profundo, que es el amor a la patria. Muchas felicidades a todas y a todos, y mucha suerte", exclamó la presidenta desde el estrado.

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      Apoyo institucional y recursos para la delegación mexicana

      Por su parte, el titular de la CONADE destacó la grandeza del país dentro de esta justa regional y también dejó en claro que los atletas cuentan con todo lo necesario para entregar resultados, incluido un presupuesto de 60 millones de pesos.

      "Ahora toca a ustedes escribir el siguiente capítulo, que estoy seguro estará lleno de grandes satisfacciones, triunfos y medallas. Desde la CONADE nos hemos asegurado de que cuenten con todo: campamentos, competencias clasificatorias para estos Juegos, sus becas, el mejor equipo multidisciplinario, doctores, fisiatras, psicólogos, preparadores físicos, material deportivo y la asignación de 60 millones de pesos para su participación en estos Juegos Centroamericanos", enfatizó el exclavadista.

      María José Alcalá manifestó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien considera una pieza fundamental para el crecimiento del deporte en el país.

      Del 24 de julio al 8 de agosto, más de 600 atletas mexicanos competirán en Santo Domingo con el objetivo de consagrar a México como la gran potencia de Centroamérica.

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