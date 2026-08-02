México sigue con paso arrollador

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México.- El paso de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 lleva paso arrollador, a tal grado de que se han superado las 200 medallas.

La actividad sabatina incrementó a 231 el total de preseas para el equipo tricolor, que suma 104 de oro, 71 de plata y 56 de bronce.

Una de las preseas más sonadas fue la de Osmar Olvera, que ganó de nuevo el metal áureo, esta ocasión en trampolín de tres metros. Juan Celaya culminó en tercer lugar.

Por su parte, Yareli Acevedo sumó una nueva medalla a su palmarés al colgarse el bronce en la prueba de ciclismo de ruta. La capitalina está redondeando una soberbia actuación en los juegos de la región.

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Asimismo, Ana María Torres conquistó la medalla de oro en la prueba individual femenina de triatlón. Torres se impuso luego de completar el recorrido de natación, ciclismo y carrera pedestre con un tiempo de 1:59.00 horas.

La plata fue para la venezolana María Velásquez, quien tuvo un crono de 1:49.39 h y la medalla de bronce la ganó Rosa María Tapia, de México, con marca de 2:00.08 h.

En la competencia, celebrada en el Puerto Sans Soucí de Santo Domingo, participaron 26 triatletas.

México también subió a lo más alto del podio en lucha libre con Román Bravo en los 57 kg; Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana conquistaron un oro cada uno.

El título dominicano llegó por medio de Christopher Foca, al vencer 5-0 al mexicano Kevin de León en la final de los 86 kilogramos.

De esta manera, con siete días de actividad por delante, la delegación mexicana prácticamente está firmando su triunfo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, donde cada vez se acercan a mejorar la marca de la edición pasado, en la que sumaron 353, una de las metas que se plantearon desde el inicio de

esta competición.