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México Sub-20 aplasta a Panamá

Por EFE

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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México Sub-20 aplasta a Panamá
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      Puebla.- México goleó por 4-0 a Panamá para avanzar a la semifinal del torneo sub´20 de la Concacaf y obtener un boleto al Mundial 2027 de la FIFA de la categoría.

      En semifinales, el equipo del entrenador Alex Diego jugará ante Canadá, que más temprano venció a Jamaica.

      Juan Echilvestre, Hugo Camberos, Yohan Orozco y Diego Ramírez anotaron los tantos de la victoria

      El equipo mexicano fue muy superior en los primeros 45 minutos. Tuvo múltiples llegadas, pero no la suficiente puntería para reflejarlo en el marcador.

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      México se fue al frente 1-0 al 33, en un centro pasado que envió Luis Gamboa, que el guardameta Ruiz falló en su intento de cortar y Juan Echilvestre aprovechó para rematar de cabeza para celebrar la anotación.

      En el segundo tiempo Panamá adelantó líneas, pero cuando mejor jugaba Josué Wood cometió una mano dentro del área; penalti que cobró Hugo Camberos, Alberto Ruiz atajó, pero en el rebote Camberos remató para marcar el 2-0 al 57.

      El 3-0 llegó al 75 en un tiro de esquina que cabeceó en el área chica Yohan Orozco.

      Al 81, Sasso, recién ingresado por Panamá, se fue expulsado por una falta.

      México festejó el 4-0 al 88 en un remate de Diego Ramírez a un tiro de esquina en el que el portero no atinó a despejar.

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