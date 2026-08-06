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México Sub 23 goleó a Panamá

Moxica fue la estrella del partido al LOGRAR doblete para el Tri

Por El Universal

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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México Sub 23 goleó a Panamá
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      México.- Santo Domingo, fue la celebración del desdén. Joaquín Moxica (31´) acababa de firmar una magnífica anotación, tras eludir al arquero panameño Lucca Bellina y definir ante el arco vacío, pero el futbolista del Atlante sabía que no existían muchos motivos para un festejo desbordado, porque en poco más de media hora, la Selección Mexicana Sub-23 finiquitó su semifinal en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

      Es por eso por lo que Moxica simplemente caminó y se dejó querer por sus compañeros. Fue la estrella del partido al conseguir doblete en la victoria del Tricolor sobre Panamá (4-0), que lo colocó en el duelo por la medalla de oro, a celebrarse este viernes.

      El equipo dirigido por Eduardo Arce ha cumplido su primera tarea. La siguiente es refrendar el título obtenido hace tres años en San Salvador.

      Ningún combinado tiene más títulos que el mexicano en la justa regional (siete), por lo que clasificar al duelo decisivo era obligación, más allá de las vicisitudes presentadas en los cotejos frente a Venezuela (victoria por 1-0) y República Dominicana (empate a uno).

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      México ha asegurado su presea número 15 en el futbol varonil, dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero lo que estos chicos quieren brilla como nada.

      Quedó claro desde los primeros minutos en el estadio Moca 85. El Tricolor sólo tardó siete en abrir el marcador, gracias al certero cabezazo de Gael García Bernal a servicio de Sebastián Aceves. El único futbolista que repite de los campeones en 2023 marcó el rumbo de la semifinal.

      Moxica empezó a sentenciarlo al 16´, con otro certero testarazo que congeló a Bellina. Entonces sí, Arce se animó a festejar en la zona técnica, en perfecta sincronía con las decenas de aficionados tricolores presentes en las pequeñas tribunas del modesto inmueble dominicano.

      Panamá intentó reaccionar y se alió con la tormenta que cayó durante la segunda mitad, pero el guardameta Giovanny Camacho respondió en más de una ocasión, para aniquilar las ilusiones de los canaleros.

      Ya bajo una tromba, la Selección Mexicana Sub-23 simplemente navegó durante los últimos minutos, para oficializar su boleto al partido por la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

      Pero tuvo tiempo de firmar el cuarto, con una extraordinaria definición de Octavio Vázquez (91´).

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