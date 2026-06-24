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Miguel Almirón fue suspendido un partido

Por AP

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Miguel Almirón fue suspendido un partido
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      ATLANTA.- El mediocampista paraguayo Miguel Almirón recibió el martes una suspensión de un partido después de convertirse en el primer jugador del Mundial en salir expulsado por cubrirse la boca.

      La FIFA confirmó que Almirón se perderá el último partido de la fase de grupos de Paraguay, que se mide a Australia el jueves. El organismo indicó que la decisión no estaba sujeta a apelación.

      Almirón pasó a la historia luego de recibir una tarjeta roja por cubrirse la boca durante un intercambio de palabras con el turco Mert Mulder hacia el final de la primera mitad del encuentro del viernes pasado, en el que Paraguay se impuso 1-0.

      De acuerdo con las nuevas reglas, los jugadores no tienen permitido cubrirse la boca para ocultar lo que están diciendo, y una infracción de este tipo conlleva una expulsión inmediata.

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      El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, impulsó la normativa después de un incidente en un partido de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Benfica la temporada pasada.

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