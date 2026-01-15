Miguel Herrera propone a Memo Ochoa para el Mundial

La Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá está cada vez más cerca de comenzar, y una de las posiciones que más dudas genera para la afición mexicana es la portería.

Un problema para el que Miguel Herrera, experimentado entrenador mexicano, parece haber encontrado solución. Luego de fracasar en su misión de llegar al torneo de la FIFA con Costa Rica, recalcó quién debe ser el titular del Tricolor para el debut ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

De acuerdo con Herrera, quien ahora es analista de Fox Sports, el hombre de confianza de Javier Aguirre debe ser Guillermo Ochoa, guardameta del AEL Limassol FC de Chipre, que busca su sexta participación en el torneo mundialista.

"Para mí, como Miguel Herrera, y por los mundiales que ha disputado, Guillermo Ochoa tiene que ser el portero titular de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo", mencionó, y subrayó que su llamado no debe ser por un homenaje.

El exentrenador, que espera una oferta para volver al futbol, añadió que en caso de que Aguirre no confíe en Ochoa, el siguiente en la lista es Raúl Rangel, arquero de Chivas, colocado por encima de Luis Malagón.

"Si el Tala Rangel hace un gran torneo, es el único que puede ser titular en lugar de Memo", finalizó.