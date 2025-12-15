Mohamed explota contra Faitelson tras levantar el título

Toluca levantó la noche de este domingo su título número 12 en la Liga MX, al derrotar en un dramático partido en la tanda de penaltis a Tigres, y dejó para la memoria de los aficionados una de las finales más especiales.

De los pies de Alexis Vega, los escarlatas lograron cerrar una gran temporada, misma que representó el bicampeonato para la institución y colocó en lo alto el nombre de Antonio "Turco" Mohamed, quien desde la banca vivió de manera intensa el partido.

Luego de una enorme celebración en la cancha, en la que agradeció la entrega de sus jugadores, Mohamed experimentó un momento de tensión en la zona de vestidores, al confrontar a David Faitelson por algunos comentarios sobre el desarrollo del juego.

En imágenes compartidas en redes sociales, se puede ver al estratega argentino encarar al comunicador de Televisa, reclamar y hacer algunas señales con las manos, mismas que se hicieron virales.

Además de ese enfrentamiento con David Faitelson, Mohamed también sostuvo una discusión con Mauricio Ymay, otro de los conductores estelares de la cadena, lo que provocó una gran cantidad de comentarios en plataformas digitales.

Antonio "Turco" Mohamed se ha consolidado como uno de los estrategas más influyentes de la Liga MX, no solo por la cantidad de títulos que ha levantado, sino por su capacidad de transformar equipos en proyectos competitivos y ganadores, con cinco títulos en el torneo mexicano.