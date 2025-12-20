Mohamed revela qué fue lo que le dijo a Faitelson

Al terminar la final del Apertura 2025 en la que Toluca se proclamó bicampeón del futbol mexicano tras vencer a Tigres por penales, el entrenador argentino Antonio "Turco" Mohamed se encaró con el periodista David Faitelson tras escuchar las críticas que el conductor de Televisa realizó antes del partido por la decisión de dejar a Hugo González en la banca.

Primero, el "Turco" le mandó un mensaje en el campo de juego, donde aseguró que Faitelson "es una mierda" y lo retó a decirle esas cosas en la cara, pero eso no fue todo. Al final, se encontraron e intercambiaron palabras.

Sin embargo, aunque Faitelson aseguró que el entrenador argentino le dijo que no le daría una entrevista a Televisa a menos que lo corran, este viernes Mohamed rompió el silencio en Línea de 4 y reveló qué se dijeron.

Con Alejandro De La Rosa, Marc Crosas, Mauricio Ymay y Marc Crosas en la mesa, el "Turco" no se guardó nada.

"Yo le había pedido a él una disculpa en mi cara y no me la dio, entonces eso fue lo que pasó. Él me dijo que no, que era solamente un punto de vista, para mí fue un juicio de valor y no un punto de vista. Entonces le dije que si no tienes nada qué hablar y no quieres decir nada, ¿cómo quieres que lo arreglemos? hasta ahí llegamos, ustedes estaban viendo todo", relató Mohamed.

"Si él me hubiese querido pegar me hubiera pegado. Para mí ya es un caso cerrado. Cada uno por su vereda, puedo estar frente a él y decirle mi pensamiento", agregó.

Finalmente, el nuevo 'Rey Midas' del futbol mexicano confesó que no tiene problemas en recibir críticas, pero lo que le molestó de Faitelson fue el juicio de valor que hizo sobre su persona.

"A mí las críticas no me hacen nada, son parte dé, una opinión, a ti te puede gustar un cambio o no, es más, (Faitelson) siempre ha manifestado que no le gustan mis equipos, y está perfecto, gracias a Dios que no le gustan, eso me pone muy contento, por eso nunca dije nada de esas situaciones. Cualquiera de ustedes puede decir lo mismo, pero totalmente con respeto".

Se disculpa públicamente con "TUDN"

Después del conflicto que protagonizó junto con el periodista deportivo, David Faitelson, Antonio el "Turco" Mohamed pidió disculpas públicas para el equipo de "TUDN" que cubrió la coronación de los "Diablos Rojos" de Toluca en el Estadio Nemesio Diez, así como para todo el canal televisivo y su audiencia.

"Quiero pedir una disculpa pública. En el momento de los festejos, donde todo era felicidad y bueno, me ganó la calentura en ese momento de algo personal que me pasó con un colega de ustedes. Quería extender una disculpa pública a ustedes que estaban ahí. [...] Me siento avergonzado por esa actuación pública mía. Me venció un poco lo que me pasaba por dentro", lamentó el estratega escarlata en entrevista para el programa "Línea de 4".

Y es que, después de que Alexis Vega anotara el penal decisivo que le dio a Toluca el bicampeonato en el balompié mexicano, el "Turco" Mohamed se negó a darle entrevista a "TUDN" mientras David Faitelson se encontrara presente, dado que ambos vivieron un percance.

"No es con el canal, es con la persona nada más. Es problema de él conmigo, seguro lo tendremos qué arreglar en algún momento que veamos. Si toda la vida se ha hablado y se hace la víctima, pasa por ahí. Si quiere pedir disculpas, que pida. Tampoco con el programa de TV, sales a pedirme disculpas a mí", concluyó el técnico argentino.

Al final, en una cardíaca tanda de penales, los "Diablos Rojos" conquistaron el bicampeonato y su doceavo título.