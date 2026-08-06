Monterrey cae 2-1 ante Orlando City

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Rayados comenzó su participación en la Leagues Cup 2026 con una derrota de 2-1 frente al Orlando City, un partido marcado por la anulación de goles y decisiones controvertidas del VAR en el Inter&Co Stadium.

Las condiciones climáticas provocaron un retraso de casi una hora y media en el inicio del encuentro. A pesar de que Roberto de la Rosa abrió el marcador para Monterrey en el minuto 2, su gol fue anulado por fuera de lugar, lo que generó preocupación en la afición.

El francés Antoine Griezmann adelantó a Orlando City al 27 al anotar con un remate dentro del área. Rayados continuó insistiendo, pero sus esfuerzos se vieron frustrados cuando un gol de Uros Durdevic fue anulado por la misma razón al inicio del segundo tiempo, generando frustración en el equipo y sus seguidores.

La situación se complicó para Monterrey cuando Luis Reyes fue expulsado, pero el árbitro cambió la tarjeta roja por amarilla tras revisar la jugada en el VAR. Al minuto 59, Orlando City amplió su ventaja a 2-0 con un penalti convertido por Tyrese Spicer, tras una falta del portero Luis Cárdenas.

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A pesar de hacer cuatro cambios en busca de una reacción, Monterrey no logró anotar en varias ocasiones. En el minuto 74, un segundo penalti a favor de Rayados fue anulado tras la revisión del VAR. Un gol de Fidel Ambriz, anotado en el minuto 82, también fue invalidado por fuera de lugar.

Finalmente, en tiempo adicional, Hugo Cuypers consiguió descontar para Rayados, pero el marcador se quedó en 2-1. Monterrey sale sin puntos y buscará recuperar su posición en el torneo en su siguiente encuentro.