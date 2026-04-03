Monterrey recibe a Atlético San Luis en el Gigante de Acero
Atlético San Luis, con solo 11 puntos, busca sumar para salir de los últimos lugares en la clasificación.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Tras estar a la altura comosede Mundialista , el Gigante de Acero
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regresa al futbol nacional para albergar en encuentro entre Monterrey y el Atlético de San Luis en partido de la jornada 13 de la Liga MX.
Luego de fallar un tiro penal para empatar a Chivas, la Pandilla quiere volver al triunfo en casa y tratar de volver a la parte alta de la tabla general que hoy los tiene ubicados en la novena posición con 14 puntos.
El cuadro regio no conoce el triunfo desde la fecha 6 cuando derrotó por la mínima a León por eso el duelo el próximo sábado ante Atlético se presenta como su oportunidad para buscar luchar por un lugar en la Liguilla.
En tanto que el Atlético, la encomienda de Raúl Chabrand es tratar de alejar al conjunto potosino del sótano de la general, pues solo ha logrado sumar 11 puntos. A pesar de contar con el goleador Joao Pedro, los de San Luis apenas han ganado 3 partidos y perdido 7 encuentros.
Ante este desafiante panorama, Rayados y San Luis buscarán sumar puntos este sábado a las 5 de la tarde y aficionados podrán seguir la trasmisión de encuentro por ViX.
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