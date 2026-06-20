Multan a Moutet con 40,000 dlls

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LONDRES.- El tenista francés Corentin Moutet fue multado con 40.000 dólares por conducta antideportiva después de usar lenguaje soez en una entrevista posterior al partido en el Queen´s Club esta semana, informó el viernes el circuito masculino de tenis.

Moutet utilizó una palabrota siete veces durante una entrevista en la cancha tras una victoria de primera ronda el martes ante su compatriota Giovanni Mpetshi Perricard en el torneo ATP 500 sobre césped en Londres, que sirve como preparación antes de Wimbledon.

Después de usar la palabrota por primera vez, el entrevistador le pidió que no utilizara lenguaje inapropiado, pero en lugar de ello Moutet repitió la expresión tres veces más y luego la dijo otras tres veces al final de la entrevista.

"El jugador ha recibido una multa de 40.000 dólares por conducta antideportiva", señaló la ATP en un comunicado. "Moutet ha confirmado que apelará la multa de acuerdo con las reglas de la ATP".

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Wimbledon comienza el 29 de junio.

Moutet, de 27 años, que ocupa el puesto 36 del ranking y aún no ha ganado un título de la ATP, tuvo el año pasado un acalorado enfrentamiento verbal con Alexander Bublik después de un torneo Challenger de Phoenix, y el juez de silla tuvo que bajar y separarlos.