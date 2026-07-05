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Partido de México vs Inglaterra se retrasa por tormenta eléctrica

Es la segunda vez que un partido de México en el Mundial 2026 se retrasa por protocolo de tormenta eléctrica.

Por El Universal

Julio 05, 2026 05:51 p.m.
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Partido de México vs Inglaterra se retrasa por tormenta eléctrica
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- El duelo entre México e Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026 se ha visto afectado por las condiciones climatológicas en la capital del país, por lo que el arranque se ha visto comprometido.

      Tormenta eléctrica provoca retraso en partido México-Inglaterra

      Este encuentro estaba programado para arrancar a las 18:00 horas del centro de México, pero una tormenta eléctrica atrasó a las 19:00 horas.

      Con este movimiento de horario, se reavivaron las discusiones del cambio que se planteó sobre que se jugara las 12 del día, ya que había una gran probabilidad de este suceso climatológico, pero ante la negativa de ambas federaciones, el cambio no se concretó.

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      Protocolo FIFA y antecedentes de retrasos en partidos de México

      La FIFA había propuesto mover el partido a mediodía para evitar cualquier tipo de retraso y también para que se jugase en horario estelar de Inglaterra, ya que con el actual se estaría disputando en punto de las 2 de la mañana.

      Por segunda ocasión en la Copa del Mundo, un duelo de México se ve afectado por el protocolo de tormenta eléctrica establecido por el organismo que regula el fútbol mundial.

      La primera vez que se retrasó un juego de los tricolores fue el martes cuando enfrentaron a Ecuador. Aquel partido estaba programado para las 19:00 horas, pero esta situación del clima ocasionó que iniciara a las 20:00.

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