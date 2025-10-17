Negrete rechaza tener naturalizados en la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En la última convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos contra Colombia y Ecuador, Javier Aguirre incluyó en su convocatoria a los naturalizados Germán Berterame y Julián Quiñones, opciones que no gustan a Manuel Negrete.

Estos dos casos de naturalizados no son los primeros en la historia de México, pero para el histórico delantero mexicano, es algo que debe de dejar de suceder porque se le debe de dar mayor confianza a los futbolistas nacionales.

"A mí no me gusta, a mí no me gusta, somos muchos millones de mexicanos como para que se esté pensando en una columna porque son extranjeros, Cuando ves a (Julián),Quiñones que va a entrar contra Colombia, dices, ¿y de dónde es? Entonces cuando ves al centro delantero que va a jugar, ¿cómo se llama el de Monterrey? (Germán), Berterame que juegue contra Argentina, no sabes si realmente va a representarnos bien. Hay muchas situaciones que han pasado en los mundiales y que no ha pasado nada con los jugadores que han ido. Son jugadores que cumplen, pero que no marcan diferencia", expresó en una entrevista para Mediotiempo.

A lo largo de este año se ha hablado sobre la posibilidad de contar con Álvaro Fidalgo para el Mundial de 2026, una opción que ha dividido opiniones entre aficionados y periodistas deportivos.

En caso de que suceda, el futbolista del América sería otro naturalizado en la amplia historia del Tri, pero Negrete no coincide con esa idea de contar con el ibérico para el verano del próximo año.

"Sí, ya son más. Antes a lo mejor nacionalizabas uno ya al final del proceso, y hoy tienen a Fidalgo porque está jugando más o menos con el América, y Berterame, Quiñones. Y al que esté bien lo quieren nacionalizar, no, tienen que trabajar con los chavos, darles oportunidades, y es mejor fallar con los mexicanos que con los naturalizados", puntualizó.

El autor de uno de los goles más icónicos de los mundiales, también comentó sobre que los futbolistas que radican en Europa no deben de estar por encima de los nacionales, refiriéndose a cuando no ven actividad con sus equipos.

"Tengo la experiencia, yo estuve en Portugal y a veces no tenía participación, entonces no todos los que están jugando en Europa tienen que, primero, ser convocados, segundo, ser titulares. Tienes que estar en ritmo y muchos que están a lo mejor en Europa no están jugando o tienen alguna situación que no los dejan estar frescos para un partido".