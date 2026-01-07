logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Neymar renueva vínculo con Santos hasta finales de 2026

El delantero brasileño Neymar prolonga su contrato con Santos hasta finales de 2026, consolidando su compromiso con el club.

Por AP

Enero 07, 2026 02:17 p.m.
A
Neymar renueva vínculo con Santos hasta finales de 2026

SAO PAULO (AP) — Con la mira puesta en disputar la Copa del Mundo del próximo verano boreal con Brasil, Neymar ha extendido su contrato con Santos hasta finales de 2026.

El delantero de 33 años, se reincorporó a Santos hace un año y, a pesar de sufrir varias lesiones, ayudó a su club de infancia a evitar el descenso de la primera división de Brasil.

Su contrato estaba previsto para expirar en julio. El club confirmó la extensión el martes por la noche.

El ex del Barcelona y París Saint-Germain describió 2025 como "un año especial y desafiante para mí".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Momentos de alegría y resiliencia que solo fui capaz de enfrentar gracias a su amor. Santos es mi lugar. Aquí me siento en casa, seguro y feliz", dijo Neymar en un comunicado difundido por el club.

La primera etapa de Neymar en Santos fue entre 2009 y 2013. Regresó en enero pasado después de dejar el club saudí Al-Hilal. Anotó 12 goles y aportó seis asistencias en 2025.

Neymar se sometió a una cirugía menor en su rodilla izquierda en diciembre.

El seleccionador brasileño Carlo Ancelotti, nombrado en mayo, aún no ha convocado a Neymar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Neymar renueva vínculo con Santos hasta finales de 2026
Neymar renueva vínculo con Santos hasta finales de 2026

Neymar renueva vínculo con Santos hasta finales de 2026

SLP

AP

El delantero brasileño Neymar prolonga su contrato con Santos hasta finales de 2026, consolidando su compromiso con el club.

Lionel Messi aspira a tener su propio club de fútbol
Lionel Messi aspira a tener su propio club de fútbol

Lionel Messi aspira a tener su propio club de fútbol

SLP

AP

Conoce los planes de Messi para tener su propio club y brindar oportunidades a nuevos talentos en el deporte.

Héctor Herrera, fuera de Toluca
Héctor Herrera, fuera de Toluca

Héctor Herrera, fuera de Toluca

SLP

El Universal

"Gracias por tu entrega HH. Siempre defendiendo al bicampeón con orgullo", escribió el club

Santiago Muñoz es nuevo delantero del ADSL
Santiago Muñoz es nuevo delantero del ADSL

Santiago Muñoz es nuevo delantero del ADSL

SLP

Redacción

Cuenta con una trayectoria que combina experiencia nacional e internacional.