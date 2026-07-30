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Neymar se retira de la Selecc. de Brasil

El astro brasileño anuncia cierre de ciclo tras fracaso en el Mundial 2026

Por EFE

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Neymar se retira de la Selecc. de Brasil
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      Sao Paulo.- Neymar despejó cualquier duda y confirmó lo que ya anunció el pasado 5 de julio sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey: su retirada definitiva de la selección brasileña.

      Han sido cerca de 16 años al frente de la Canarinha en los que ha conseguido erigirse como el máximo goleador histórico de la Seleção, pero sin lograr su gran objetivo: ganar el Mundial.

      "Mi momento en la selección brasileña... yo creo que ya pasó. Hice historia, estoy muy feliz. Viví muchas cosas. Di mi sangre, mi vida. Siempre luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más", dijo el ´10´ la madrugada de este miércoles en la zona mixta del estadio Vila Belmiro, tras clasificarse con el Santos para octavos de la Copa Sudamericana.

      Dio carpetazo así a una campaña activa en redes sociales, apoyada por algunas leyendas como Ronaldo Nazário, pidiéndole que reconsiderase su decisión.

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      El atacante de 34 años debutó con la absoluta el 10 de octubre de 2010 y jugó su último partido el 5 de julio, cuando cayó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega (1-2).

      En ese partido, el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain (PSG) marcó de penalti su gol número 80 con la ´verdeamarela´. De nada sirvió. Erling Haaland fulminó a los de Carlo Ancelotti y ´Ney´ terminó tendido sobre el terreno de juego en un mar de lágrimas.

      "Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó", manifestó fugazmente en el MetLife al canal GeTV, tras 130 partidos con la absoluta.

      Paradójicamente, su debut y su adiós se produjo en el mismo escenario, el MetLife, aunque en circunstancias diferentes.

      UN DEBUT PROMETEDOR

      En 2010, ´O menino Ney´ fue presentado como el sucesor de Pelé. Su irrupción en el Santos deslumbró al mundo. Con solo 18 años, muchos pidieron su convocatoria para el Mundial de Sudáfrica 2010.

      El seleccionador Dunga, sin embargo, lo dejó fuera para decepción de medio país y Brasil cayó en cuartos ante Países Bajos.

      Con Mano Menezes debutando en el banquillo, Neymar defendió por primera vez a su país en un amistoso contra Estados Unidos.

      El arranque fue prometedor. ´Ney´ salió de inicio y abrió el marcador de cabeza. Lo celebró con los brazos en alto y una sonrisa. Pato marcó después el definitivo 2-0.

      La afición brasileña se frotaba las manos con su nueva joya. Pero sus buenas actuaciones no se tradujeron en los títulos esperados.

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