Nigeria avanza a octavos de final

Victor Osimhen marcó su primer gol en el apretado triunfo ante Túnez

Por AP

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Nigeria avanza a octavos de final

RABAT.- Victor Osimhen anotó un inusual gol en la Copa Africana de Naciones y Nigeria avanzó a la fase de eliminatoria con una victoria el sábado 3-2 sobre Túnez.

Las Súper Águilas casi desperdiciaron una ventaja de tres goles cuando Montassar Talbi descontó a los 74 minutos y Ali Abdi convirtió un penalti al 87.

Osimhen falló dos buenas oportunidades con cabezazos al principio, pero finalmente hizo valer una antes del descanso cabeceando el centro de Ademola Lookman.

Fue apenas el segundo gol de Osimhen en la Copa Africana en su carrera.

Nigeria parecía confiado en el complemento cuando Lookman asistió a Wilfred Ndidi para el segundo gol, antes de que Osimhen asistiera a Lookman 

al 67.

Las Águilas de Cartago de alguna manera encontraron el camino de regreso y amenazaron con una remontada improbable después de que Bright Osayi-Samuel fuera penalizado por una mano tras la revisión del VAR. Talbi anotó el penal y los aficionados en el Complexe Sportif de Fès encendieron bengalas de alegría.

El capitán de Túnez, Ferjani Sassi, cabeceó el segundo tanto en el tiempo de compensación.

Nigeria tiene asegurado su lugar en los octavos de final con un máximo de seis puntos en el Grupo C, tres por delante de Túnez, mientras que Tanzania y Uganda tienen un punto cada uno.

Los dos primeros avanzan automáticamente a los octavos de final, junto con los mejores terceros lugares.

