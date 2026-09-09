Nominan a Quiñones al Balón de Oro 2026

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México.- La bandera de México volvió a ondear entre la élite del futbol mundial.

Después de firmar la mejor temporada de su carrera y convertirse en una de las grandes figuras de la Copa del Mundo de 2026, Julián Quiñones recibió una de las mayores distinciones que puede alcanzar un futbolista.

El atacante nacional fue incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026, valioso reconocimiento que entrega la revista France Football a los jugadores más destacados del planeta.

El delantero de la Selección Mexicana y del Al-Qadisiya de Arabia Saudita se ganó un lugar en el prestigioso listado, gracias a un año lleno de goles, récords y actuaciones memorables, consolidándose de esta manera como uno de los referentes del Tricolor y, llevando nuevamente el nombre de México a una conversación reservada para las máximas estrellas del futbol internacional.

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La candidatura de Quiñones está respaldada por una campaña espectacular con Al-Qadisiya, equipo con el que se proclamó campeón de goleo de la Saudi Pro League, al firmar 33 anotaciones en 31 partidos, una cifra que lo volvió un referente a nivel mundial.

Su gran momento también se reflejó en la Copa del Mundo de 2026, donde asumió un papel protagónico con la camiseta de la Selección Mexicana. El atacante anotó cuatro goles durante el torneo y se convirtió en el principal referente ofensivo del Tricolor de Javier Aguirre.

El exjugador de Tigres, Atlas y América se equipara en el listado a nombres de la talla de Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia), Lamine Yamal (España), Erling Haaland (Noruega) y Harry Kane (Inglaterra), entre otros.