Novak Djokovic presencia propuesta de matrimonio en Wimbledon
Djokovic mostró su apoyo a la pareja y pidió una invitación para la boda tras la propuesta en Wimbledon.
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LONDRES (AP) — Novak Djokovic presenció el lunes una propuesta de matrimonio entre el público en la Pista Central durante su partido de primera ronda de Wimbledon y no tardó en pedir una invitación para la boda.
Novak Djokovic presencia propuesta matrimonio en Wimbledon
Después de que Djokovic ganó el primer set contra Wu Yibing, de China, un hombre entre el público aprovechó la oportunidad para pedirle matrimonio a su novia.
El siete veces campeón de Wimbledon se dio cuenta claramente: regresó a la cancha, hizo un gesto de corazón y luego levantó ambos pulgares hacia la pareja antes de gritar: "Quiero una invitación para la boda".
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Bad Bunny acompaña a Djokovic en Wimbledon
Si recibe una, podría llevar consigo a un cantante de bodas bastante decente.
El rapero puertorriqueño Bad Bunny estaba en el palco del jugador en la Pista Central, dos días después de que Djokovic apareciera en el escenario durante el concierto del artista en Londres.
Bad Bunny tiene experiencia con bodas: este año se celebró una real durante su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.
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