México se prepara para duelo clave en Estadio Azteca

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tras superar la fase de grupos con una campaña perfecta y sin encajar goles, México tendrá que mostrar su mejor versión en el duelo por los dieciseisavos de final ante Ecuador, su examen más riguroso hasta ahora en la Copa del Mundo y en el cual no hay margen para errores.

México busca mantener invicto en duelo decisivo

México volverá a jugar en el Estadio Azteca de la capital, donde tendrá el respaldo de decenas de miles de fanáticos que han abarrotado el recinto desde la inauguración del Mundial el pasado 11 de junio.

"La afición se ha convertido en el jugador número 12", declaró seleccionador mexicano, Javier Aguirre.

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Los coanfitriones cosecharon tres victorias en tres partidos en la fase de grupos, sufrió más de lo esperado para imponerse a rivales como Sudáfrica o República Checa.

Ahora, en un compromiso de acento latinoamericano, están obligados a ganar a Ecuador para mantener viva la ilusión. Para ello deberán apoyarse una vez más en la eficacia de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el ataque, más la frescura del juvenil volante Gilberto Mora.

"Esperamos a un Ecuador muy dinámico, han demostrado que son muy rápidos y fuertes, nosotros vamos a buscar seguir defendiendo bien", dijo a los periodistas el centrocampista Obed Vargas. "Será un partido muy complicado, pero confiamos en que con el apoyo de nuestra gente en casa lograremos superarlos".

Aguirre destaca reto y juventud en selección mexicana

Aguire enfatizó que México deberá "hacer un partido casi perfecto para seguir en la competencia" frente a la selección que conduce el técnico argentino Sebastián Beccacece.

"Es un rival de mucho respeto. Ha crecido muchísimo. Tienen muchos jugadores fuera de Ecuador", declaró. "Va a ser un bonito reto".

Aguirre destacó la personalidad de un plantel renovado que ambiciona emular las mejores actuaciones de México en los mundiales alcanzar los cuartos de final, una hazaña lograda como anfitrión en 1970 y 1986.

Mora, de 17 años, y Vargas, de 29, forman parte de una nueva generación de jugadores que compiten en su primer Mundial.

"No tienen miedo a nada, no tienen miedo al éxito", dijo Aguirre. "Nosotros desde que abrazamos esta profesión, entendemos que es éxito o fracaso. Aprendemos desde jóvenes a que la gente te ponga etiquetas. Yo creo que estamos preparados para todo y queremos seguir creciendo".

México tendrá a su favor los 2.240 metros de altitud de la capital mexicana, lo que podría complicarles la vida a los ecuatorianos.

Pese a que están acostumbrados a disputar sus eliminatorias a mayor altitud, los 2.850 metros de Quito, Ecuador ha establecido su base para este Mundial en Ohio y su andar por el torneo no lo ha llevado a la elevación cercana a la de Ciudad de México.

Ecuador incluso intentó adelantar su traslado a la capital mexicana para tener más tiempo de aclimatación, pero aterrizarán apenas 24 horas antes del duelo por un boleto a octavos de final.

La Tri ecuatoriana, que aseguró su clasificación como uno de los mejores terceros con una dramática victoria 2-1 ante Alemania en el cierre de la fase de grupos, apostará por priorizar la posesión del balón para dictar el ritmo. Cuentan con un grupo de jugadores que ha sido considerado como la mejor generación del fútbol ecuatoriano.

En la defensa, Piero Hincapié y Willian Pacho —los dos referentes defensivos del fútbol europeo— buscarán neutralizar la ofensiva mexicana, mientras que la última fila de ataque estará comandada por el experimentado Enner Valencia, máximo goleador de su selección y un viejo conocido del balompié mexicano.

En el centro del campo, las dos selecciones librarán una batalla entre la amenaza silenciosa del dúo ecuatoriano Pedro Vite y Moisés Caicedo y la creatividad y efectividad de los mexicanos Erik Lira, Johan Vásquez y Mora, quien ha ganado protagonismo es los últimos compromisos.

El vencedor del encuentro del martes se medirá en octavos de final al ganador del partido entre Inglaterra y Congo, que se verán las caras el miércoles en Atlanta.