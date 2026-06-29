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Reconocen la labor de Juan Antonio Martínez

Fue homenajeado durante el cierre de las celebraciones por el 25 aniversario de la institución.

Por Martín Rodríguez

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Reconocen la labor de Juan Antonio Martínez
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      Precedido por una larga trayectoria en la administración pública, Juan Antonio Martínez Martínez fue homenajeado como el rector fundador de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, cuyos 25 años llevaron a celebraciones que concluyeron el viernes.

      La institución educativa fue creada bajo el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de junio del año 2001, promulgado por el entonces 

      gobernador Fernando Silva Nieto y aprobado por la XVI Legislatura local.

      La Universidad Politécnica de San Luis Potosí fue creada durante el gobierno de Fernando Silva Nieto, y su primer sede se ubicaba en la Calle Agustín de Iturbide esquina con la avenida Constitución, en un inmueble que por años también sirvió como alojamiento del Colegio México, una escuela privada.

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      Juan Antonio Martínez Martínez es maestro en planeación regional y entre sus antecedentes en la administración pública, fue asesor en la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, también en la Secretaría de Fomento Industrial y en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal.

      En la iniciativa privada, se le conoce por su trayectoria como docente y posteriormente vicerrector académico de la Universidad del Centro de México y en el sector público, a través de su nombramiento como rector fundador de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí en el período de Ana María Aceves Estrada como titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y Fernando Silva nieto como gobernador y finalmente secretario de educación de Gobierno del Estado en el sexenio de Fernando Toranzo Fernández.

      A Juan Antonio Martínez le correspondió dirigir el desarrollo de los primeros planes curriculares de las carreras iniciales, encontrar el área para el comienzo de las operaciones, además de ser el primer rector que ocupa las instalaciones que actualmente permiten el 

      funcionamiento de la institución educativa

      Luego de que el actual rector Néstor Eduardo Garza Álvarez le entregó un reconocimiento en ceremonia pública, manifestó que hacía extensivo el reconocimiento a todo el personal de la Universidad Politécnica que contribuyó a la fundación 

      hace 25 años.

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