Malik Beasley y Ed Davis acusados en escándalo de apuestas NBA

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El exjugador de la NBA Malik Beasley fue acusado formalmente en la amplia investigación del gobierno sobre apuestas ilícitas en partidos de baloncesto, acusado de ajustar su rendimiento en 2024 con los Bucks de Milwaukee para recompensar a los apostadores y aliviar sus propios problemas financieros, según informaron el lunes las autoridades.

Beasley ha estado fuera de la NBA desde que jugó con los Pistons de Detroit en 2024-25. Otro exjugador de la NBA, Ed Davis, también señalado en la acusación formal presentada en Brooklyn y hecha pública contra seis personas.

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. dijo que ellos "convirtieron el baloncesto profesional en una operación criminal de apuestas".

Los esquemas, añadió, "socavan la integridad del deporte estadounidense y perjudican al público que sigue los deportes".

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Nocella indicó que se apostaron cientos de miles de dólares a través de populares sitios de apuestas. La acusación formal dice que Beasley tenía problemas financieros, incluidos millones de dólares en pérdidas por apuestas, y que había dependido de Davis, un excompañero de equipo, para obtener ayuda.

"Malik mantiene su presunción de inocencia durante toda esta investigación de dos años", dijo el abogado de Beasley, Steve Haney. "Pedimos que la gente reserve su juicio hasta que se conozcan todos los hechos".

Los federales dicen que Beasley avisó a otros sobre su juego

A cambio de amañar su rendimiento, Beasley recibió pagos de sus co-conspiradores que ganaban dinero y sus deudas con Davis fueron reducidas o eliminadas, alega la acusación formal.

En un ejemplo, según el escrito judicial, Beasley informó a Davis que intentaría superar la línea de apuesta de utilería de 3,5 rebotes en el partido de Milwaukee contra los Clippers de Los Ángeles el 10 de marzo de 2024.

Con un segundo por jugar, y los Bucks arriba por siete puntos, cualquier tiro de los Clippers no habría afectado el resultado. Pero Beasley disputó el tiro y luego se lanzó pasando a cuatro jugadores para atrapar el rebote cuando sonó la bocina.

Beasley terminó con cuatro rebotes esa noche —un rendimiento por encima de lo esperado y una apuesta de utilería ganadora—, señala la acusación formal.

"Lo gracioso es que después de que lo consiguió dio un gran suspiro de alivio", dijo un co-conspirador en un mensaje de texto, según la acusación formal.

En otros partidos, Beasley le dijo a Davis que rendiría por debajo de ciertas estadísticas, alega el gobierno.

La NBA dijo que seguiría cooperando con las autoridades.

"Tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad, y la integridad de nuestro juego sigue siendo nuestra máxima prioridad", dijo el portavoz Mike Bass.

La investigación ha mantenido a Beasley al margen

Beasley jugó por última vez en la NBA para los Pistons en 2025, cuando promedió 16 puntos por partido. Es uno de cinco jugadores en la historia de la NBA con más de 300 triples en una temporada, pero no jugó en la liga la temporada pasada debido a la investigación.

Los problemas financieros de Beasley han sido ampliamente reportados, incluidas disputas con un arrendador de Detroit, un barbero de Milwaukee y un dentista de Minnesota. En 2025, cuando los Pistons estaban en Nueva York para un partido de playoffs, se le notificó una demanda de una agencia local de marketing deportivo, que posteriormente obtuvo una sentencia en rebeldía de 1 millón de dólares contra Beasley.

El abogado de Davis no respondió de inmediato a mensajes en busca de comentarios. Fue un trotamundos de la NBA que fue principalmente suplente en una carrera de 12 años que le reportó aproximadamente 48 millones de dólares en salario bruto. Davis y Beasley fueron compañeros de equipo en Minnesota en la temporada 2020-21.

Paolo Zamorano, un agente deportivo que anteriormente representó a Davis, también fue acusado de realizar apuestas basadas en la información de Beasley. El abogado defensor Ken Breen dijo que Zamorano niega haber cometido irregularidades y que "espera con ansias su día en la corte".

Otras figuras de la NBA arrestadas en 2025

Las autoridades anunciaron el otoño pasado una redada por apuestas que llevó a los arrestos de más de 30 personas, incluidos presuntos mafiosos y figuras del baloncesto como Chauncey Billups, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto y entrenador de los Trail Blazers de Portland en ese momento.

Billups está acusado de participar en una conspiración para amañar partidas de cartas de altas apuestas vinculadas a familias del crimen organizado de La Cosa Nostra que estafaron a apostadores desprevenidos por al menos 7 millones de dólares. Se ha declarado no culpable.

En abril, el exjugador de la NBA Damon Jones, de 49 años, se convirtió en la primera persona en declararse culpable. Fue acusado de defraudar a importantes casas de apuestas deportivas, incluidas DraftKings y FanDuel, y birlar millones de dólares a jugadores de póker desprevenidos.

Jones fue acusado de vender o intentar vender información privilegiada a apostadores basándose en sus relaciones en la NBA.

Terry Rozier está acusado de conspirar con amigos para ayudarlos a ganar apuestas sobre su rendimiento durante un partido de 2023 cuando jugaba para los Hornets de Charlotte. Él también se ha declarado no culpable. Jugaba para el Heat de Miami cuando fue acusado en 2025.

En 2024, el exjugador de los Raptors de Toronto Jontay Porter se declaró culpable en un caso de apuestas separado. Porter, que tenía deudas de apuestas, dijo que se retiró de los partidos temprano para que los co-conspiradores pudieran ganar apuestas sobre su rendimiento.