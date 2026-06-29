Asaltan a hombre y le quitan su auto
Cuatro hombres lo interceptaron en la carretera libre Valles-Rioverde y huyeron con su vehículo.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Un hombre fue despojado con violencia de su vehículo sobre la carretera libre Valles-Rioverde.
La mañana de este domingo, el afectado pidió auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1, pues informó que, entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana, le robaron su automóvil Kia K3 gris, modelo 2026, con placas de circulación VXF-161-E del estado de San Luis Potosí.
Relató que circulaba por la carretera libre Valles-Rioverde cuando una camioneta Ford gris le cerró el paso. De la unidad descendieron cuatro hombres, quienes lo obligaron a bajar de su automóvil y posteriormente huyeron con él.
El reporte del robo fue difundido entre las distintas corporaciones policiales y se activó un operativo para tratar de localizar la unidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Mientras tanto, el afectado acudió ante la Fiscalía General del Estado para formalizar la denuncia correspondiente.
Por robo y allanamiento agarran a dos en "Chole"
Por su probable participación en el delito de allanamiento y robo a comercio, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Enoc "N", de 30 años, y a Bryan "N", de 22 años, en las colonias Urban...
no te pierdas estas noticias
GCE reporta 27 detenciones en operativos estatales
Redacción
La corporación también aseguró droga y 25 ponchallantas durante despliegues en las cuatro regiones.
Hombre acusado de intentar agredir sexualmente a una mujer
Huasteca Hoy
Vecinos auxiliaron a la víctima y golpearon al presunto agresor antes de que fuera entregado a la Guardia Civil Estatal
Detienen a presunto ladrón tras robar un tambo
Huasteca Hoy
Vigilantes de la CTM lo persiguieron y, con apoyo de la Policía Municipal, lograron capturarlo cuando aún llevaba el objeto sustraído